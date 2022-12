Marie-Philip Poulin élue athlète féminine de l’année 2022 par La Presse canadienne

Surnommée «l’une des plus grandes joueuses de clutch que ce pays ait jamais produites», la capitaine de l’équipe canadienne de hockey féminin Marie-Philip Poulin a été élue athlète féminine de l’année 2022 par La Presse canadienne.

«Cela complète bien l’année. Je pense que 2022, quand je prends un peu de temps pour moi et que j’y repense, c’est assez incroyable, non seulement personnellement, mais en tant que groupe », a déclaré Poulin au CP.

“Un grand merci aux personnes qui ont voté, mais cela va aux gens autour de moi, mes coéquipiers.”

L’attaquant de 31 ans de Beauceville, au Québec, est devenu cette année le seul joueur de hockey au monde, masculin ou féminin, à marquer des buts lors de quatre finales olympiques consécutives.

Ses deux buts, dont l’éventuel but vainqueur, ont mené le Canada à une victoire de 3-2 contre son rival des États-Unis pour la médaille d’or le 17 février à l’aréna Wukesong de Pékin.

Avec des passes et des tirs rapides, un sens du hockey hors pair et un sens de l’occasion, Poulin a marqué sept buts lors de ses quatre finales olympiques, dont une égalisation tardive et une victoire en prolongation à Sotchi, en Russie, en 2014.

Elle a été capitaine du Canada pour des championnats du monde consécutifs en 2021 et 2022 après une série de cinq titres consécutifs aux États-Unis.

Après avoir marqué le vainqueur de l’OT lors de la finale mondiale de 2021 à Calgary, Poulin a inscrit cinq buts et cinq passes en sept matchs en septembre lorsque le Canada a défendu sa couronne à Herning, au Danemark.

“Poulin a joué un rôle énorme dans l’une des performances d’équipe les plus réussies depuis longtemps”, a déclaré Brian Drewry, rédacteur en chef du Victoria Times-Colonist. “Elle a mené sur et hors de la glace tout en s’épanouissant sous les projecteurs.”

La Presse canadienne a commencé à reconnaître les athlètes masculins et féminins de l’année en 1932.

L’athlète masculin de l’année du CP sera annoncé jeudi et l’équipe de l’année vendredi.

En terminant premier dans le sondage de cette année auprès des rédacteurs sportifs et des diffuseurs à travers le pays avec 22 votes sur 48, Poulin a été qualifié de «joueur de gros gibier par excellence».

La nageuse Summer McIntosh s’est classée deuxième parmi les électeurs avec 10.

Poulin est la deuxième joueuse de hockey à être élue athlète féminine de l’année par La Presse canadienne après Hayley Wickenheiser en 2007.

Poulin n’est également que la troisième femme dans un sport d’équipe à mériter cette distinction après Wickenheiser et la joueuse de soccer Christine Sinclair (2012, 2020).

Poulin est mal à l’aise de parler d’elle-même, mais a expliqué pourquoi elle exécute lorsque les enjeux du hockey sont élevés.

“Parfois, vous vous demandez ‘pourquoi vous entraînez-vous si dur ? Personne n’est là, personne ne regarde », mais à la fin de votre vie, c’est le travail que vous faites quand personne ne regarde », a déclaré Poulin.

“C’est ce représentant supplémentaire, un mile supplémentaire juste pour peut-être un jour être prêt quand ce grand moment se produira. C’est comme ça que je me suis entraîné toute ma vie. Ce représentant supplémentaire, peu importe quand il va se montrer, ou quand il va avoir de l’importance, vous savez quand ces grands moments se produisent, vous êtes prêt.

L’entraîneur de l’équipe canadienne de hockey féminin, Troy Ryan, convient que Poulin se prépare à des situations cruciales chaque jour de sa vie au hockey.

“Elle traite les moments vraiment simples comme de très grands moments”, a déclaré Ryan. “Si elle manque quelque chose dans une répétition typique à l’entraînement, vous pouvez voir qu’elle n’est pas contente d’elle-même. Il y a une perfection cachée en elle.

«Je verrai un joueur descendre l’aile lors d’un entraînement, un peu paresseux, s’appuyer sur un pied et avoir un tir au but à 75%. J’ai entraîné Poulin pendant cinq ans et je ne l’ai jamais vue le faire. Je ne l’ai jamais vue jouer à moitié de cul.

“Quand vous jouez avec cette mentalité, pourquoi ne voudriez-vous pas la rondelle sur votre bâton à la fin d’un match?”

Ce qui est moins visible, c’est le style de capitaine de Poulin hors glace. La pandémie de COVID-19 a fait dérailler la vie de hockey des joueurs canadiens pendant près de deux ans avant Pékin.

Poulin est le moteur d’une culture d’équipe dans laquelle les joueurs sont libres d’être qui ils sont et sentent que leurs contributions sont valorisées, ce qui se traduit par des performances sur la glace, a déclaré Ryan.

« Elle est assez facile à suivre. Elle fait tellement de bonnes choses sur la glace », a-t-il déclaré. « Les trucs qu’elle fait hors de la glace, je ne pense pas que beaucoup de gens le verraient vraiment.

“Vous la considérez comme la joueuse et l’interprète qu’elle est, et le travail qu’elle y consacre sur la glace, mais elle a ensuite la capacité de vous faire sentir bien avec qui vous êtes hors de la glace.”

Avec 97 buts et 103 passes en 166 matchs en carrière pour le Canada, Poulin se classe cinquième de tous les temps derrière Wickenheiser, Jayna Hefford, Caroline Ouellette et Danielle Goyette.

Wickenheiser, Hefford et Goyette sont au Temple de la renommée du hockey.

Poulin fait partie des femmes qui luttent pour une ligue professionnelle de hockey féminin durable. Son nom donne à l’Association des joueuses de hockey professionnelles féminines (PWHPA) le pouvoir vedette de le poursuivre.

En dehors de l’équipe nationale, Poulin joue dans des matchs et des tournois de démonstration dans le cadre du Dream Gap Tour de la PWHPA.

Les Canadiens de Montréal de la LNH ont également embauché Poulin comme consultant en développement des joueurs cette année.

“J’ai hâte de voir ce que 2023 nous réserve”, a déclaré Poulin.

Donna Spencer, La Presse canadienne

