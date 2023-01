Marie Osmond sur le parcours de perte de poids de 50 livres: “La nourriture n’est plus mon ennemie”

Marie Osmond a maintenu sa perte de poids de 50 livres pendant 15 ans – et l’artiste a révélé que c’était son secret pour avoir l’air et se sentir jeune.

“A ce stade de ma vie, je peux vous dire que le poids vous vieillit”, a déclaré l’homme de 63 ans à Fox News Digital. “Cela enlève également la joie d’être actif avec vos enfants et petits-enfants. Cela vous enlève votre santé, même mentalement. Ce n’est pas sain pour vous. Et quand vous entendez le monde dire:” Aime-moi comme je suis “, je pense vous vous aimez pour être la meilleure version de vous… afin que vous puissiez vivre votre vie la plus pleine et la plus belle. C’est pourquoi j’ai continué cela.'”

“Je ne redeviendrais jamais celle que j’étais”, a-t-elle partagé. “Jamais. Je n’aurais jamais pu faire tout ce que j’ai fait. Mon dernier album, mon album actuel, a fait ses débuts au n ° 1 sur Billboard. J’ai 63 ans. C’est stupide, non?… Je n’aurais jamais pu faire ça sans l’énergie que j’ai. Et je viens de terminer une tournée, la meilleure tournée amusante que j’ai faite. Je viens de passer Disney World avec mes huit petits-enfants. Mon fils de 23 ans dit : “Maman, fermons le parc”. ‘ Je n’aurais jamais pu faire ça avec 50 livres sur moi.”

Osmond était à son poids le plus élevé en 2007. À l’époque, elle pesait 165 livres et une taille 14. Cette année-là, elle a essayé Nutrisystem, le programme de livraison de repas personnalisé, pour l’aider à perdre du poids jusqu’à une taille 4. La chanteuse avait précédemment déclaré à Closer Weekly qu’elle ne se laisse jamais “prendre plus de cinq livres en surpoids”, ce qui arrive généralement pendant les vacances.

La mère de huit enfants a noté comment, à l’adolescence, son corps était souvent scruté à la loupe, faisant de la nourriture “un problème”. Elle a également révélé à quel point les mots blessants avaient eu un impact profond sur elle au fil des ans.

Osmond a réalisé son premier grand succès à 13 ans avec son hit country n ° 1 “Paper Roses”. À 16 ans, elle et son frère Donny Osmond étaient en tête d’affiche de leur propre émission de variétés télévisée.

“En grandissant dans le divertissement, il y avait toujours des problèmes corporels et des régimes yo-yo et ceci et cela”, a expliqué la personnalité de la télévision. “J’étais juste à KTLA ici… à Los Angeles où nous avons fait l’émission originale” Donny & Marie “. J’avais environ 15 ans et je parlais de la façon dont j’ai été emmenée sur un parking et à 5’5″ – je était comme 103 livres – on m’a dit que j’étais gros. [It] C’était embarrassant… C’était l’époque de Twiggy dans les années 70 et vous savez, les têtes de sucettes et tout ça.”

Osmond avait précédemment déclaré à Fox News Digital qu’elle “m’affamerait littéralement pendant trois jours avant d’enregistrer”, en buvant de l’eau citronnée et du poivre de Cayenne avec du sirop d’érable. En vieillissant, les kilos sont devenus plus difficiles à perdre.

“Quand j’ai atteint la quarantaine, je pense que je me suis juste dit : « Je vais être ma mère »”, a déclaré la star. “Vous pensez juste en quelque sorte:” Ce corps d’adolescent est parti. Ce jeune de 20 ans n’est plus là. Et ce n’est tout simplement pas vrai. Pour faire court, mon fils, l’aîné, est venu au nom de tous les enfants. J’étais en train de divorcer et il a dit : “Maman, nous allons te perdre. Tu vas mourir. Tu as besoin perdre du poids.’ C’est vraiment difficile. Et les femmes de ma famille ne vivent pas longtemps à cause des maladies cardiaques et du poids. Et donc, ça a été une sorte de réveil — un grand réveil effrayant. Ils ont dit : “Maman, tu es tout ce que nous avons. Donc c’était un peu mon a-ha [moment]. Et puis c’était comme, ‘Comment vais-je faire ça?'”

En 2007, il a été annoncé qu’Osmond apparaîtrait en tant que candidat à “Dancing with the Stars”. La série de concours associe des célébrités à des danseurs professionnels où ils s’entraînent rigoureusement pour des performances. Osmond a partagé que c’était pendant son passage dans l’émission que Nutrisystem “m’a trouvée”.

“Je l’appelle” Dancing with the Starved “”, a plaisanté Osmond à propos de son passage dans l’émission. “Cinquante livres en surpoids et le spandex, ce n’était pas beau. Et donc, j’ai pris Nutrisystem. C’était littéralement mon dernier effort. Et j’ai appris pour la première fois de ma vie que la nourriture n’était pas l’ennemi. J’ai perdu au moins 10 livres un mois. C’est une taille de robe… Et en quatre mois, j’avais perdu mon poids. Et je ne pouvais pas croire que ce corps était encore en moi.

Osmond a insisté sur le fait qu’elle était capable de suivre le régime car “ce n’est pas un régime”. Au lieu de cela, cela a changé sa relation avec la nourriture. Pour le Nouvel An, Osmond s’est à nouveau associé à Nutrisystem pour lancer Complete 55, un plan conçu pour les femmes de 55 ans et plus.

“Quand vous atteignez 55 ans, nous prenons le méchant, terrible M – ce n’est pas Marie, c’est la ménopause”, a-t-elle ri.

“[But] la nourriture n’est plus mon ennemie. C’est la plus grande chose qu’il m’a appris. Qu’est-ce qui est plein et qu’est-ce qui est émotionnel ?.… J’ai 63 ans et je vis ma vie la plus fabuleuse en ce moment. Je sais qui je suis. J’ai traversé des trucs fous, le chagrin d’amour, les moments où vous êtes sur le sol en train de dire “Je ne sais pas comment prendre mes prochaines respirations.”… C’est vraiment agréable d’être dans un endroit où – regardez, Je n’ai pas un corps de 20 ans, mais je n’ai certainement pas un corps de 63 ans. Et je crois que plus tu prends soin de toi, plus ton corps prend soin de toi.”

Pendant la pandémie de coronavirus, Osmond a eu l’énergie de mener sa carrière de chanteuse de plusieurs décennies dans une direction différente. En 2021, elle a sorti un album de 17 chansons intitulé “Unexpected”, dans lequel elle a chanté un mélange d’airs classiques, d’opéra et de Broadway soutenus par l’Orchestre symphonique de Prague. Elle a également joué dans son troisième film de vacances à vie “Un fiancé pour Noël”.

En 2019, elle et Donny, 65 ans, ont mis fin à leur résidence de 11 ans à Las Vegas. Pendant les vacances en 2022, elle a mené une tournée à guichets fermés. Ces jours-ci, elle est simplement heureuse d’être grand-mère.

“J’aime vraiment être grand-mère”, a-t-elle déclaré. “Lorsque vous arrivez à cette étape de la vie, la chose la plus importante que vous ayez est votre santé et votre famille. Et c’est vraiment dans cet ordre aussi. Vous pouvez avoir une famille, mais si vous ne pouvez pas participer à leur vie parce que tu es malade… c’est pourquoi je suis un grand défenseur de la maîtrise du poids. Cela fait une telle différence. Croyez-moi, cela a changé ma vie pour m’en débarrasser. La meilleure pilule de jeunesse que vous puissiez prendre est simplement de être en bonne santé.”

“J’ai passé les 11 dernières années dans une résidence à Las Vegas”, a-t-elle partagé. “Les matchs de football vous manquent, les matchs de basket vous manquent. Ces choses vous manquent. Et je ne veux plus les manquer. Je fais toujours les choses que j’aime. Je continue de jouer et je me sens tellement béni. Lors de ma tournée de Noël, j’avais un groupe de filles de 20 ans au premier rang. Je les ai regardées depuis la scène et j’ai dit : “Est-ce que vous savez qui je suis ?” Et ils ont dit : “Ouais, on t’a trouvé sur YouTube !”… Toute cette nouvelle génération me trouve et ils sont tellement mignons. Il y a trois projets que j’envisage en ce moment, mais j’adore être grand-mère. J’aime vraiment toute la vie.”

