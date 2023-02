Marie Osmond se souvient de “deuxième papa” Bob Hope, rencontre sincère avec un vétéran handicapé: “J’aime nos militaires”

Lorsque Bob Hope a fait sa dernière tournée USO, le comique bien-aimé d’Hollywood s’est assuré d’amener certaines de ses “filles” préférées, dont Marie Osmond.

L’acteur a joué devant environ 10 millions de militaires et de femmes dans 700 bases et hôpitaux avant sa dernière tournée en 1990. Pour la grande finale de Hope, Osmond a rejoint The Pointer Sisters, Ann Jillian et d’autres artistes pour divertir les troupes pendant la saison des fêtes.

“C’était tout simplement excitant”, a déclaré Hope à l’époque. « Le moral est immense. C’était tout simplement génial. Ils sont juste tous prêts.″

La chanteuse “Paper Roses” s’est produite sur l’USS Wisconsin devant 1 600 marins et marines dans le golfe Persique pendant la saison de Noël, a rapporté WTKR. L’événement a eu lieu des semaines avant que le navire ne participe à l’opération Desert Storm.

“Bob était comme un deuxième père pour moi”, a déclaré la star à Fox News Digital. “La première fois que j’ai chanté ‘Paper Roses’ à la télévision nationale, c’était dans l’émission spéciale de Noël de Bob Hope. J’avais à peine 13 ans. Et il n’a jamais demandé à mon frère de faire des émissions avec lui, c’était juste moi. [And then] il m’a demandé de faire sa toute dernière tournée USO avec lui. … Je me tenais là où les armes ont été tirées lorsque Desert Storm a commencé. J’ai joué sur ces canons pour toutes ces troupes.

“J’ai vécu des expériences merveilleuses et j’adore nos militaires”, s’est exclamé l’homme de 63 ans.

Hope est décédée en 2003 à l’âge de 100 ans. Au cours de sa vie, Hope a consacré une grande partie de sa carrière de près de 80 ans à divertir les troupes, tant au pays qu’à l’étranger, a rapporté USO.org. Qu’il s’agisse de se produire en première ligne, de se lier d’amitié avec des soldats blessés ou d’écrire personnellement des lettres sincères à la maison, il s’est engagé à utiliser ses talents pour remercier leurs sacrifices.

Osmond a noté que la détermination de Hope à redonner à nos militaires et femmes militaires restait une source d’inspiration pour elle.

En 2018, Osmond a reçu la médaille du secrétaire à la Défense pour service public exceptionnel par le général quatre étoiles Robert B. Brown, US Army Pacific (représentant le secrétaire à la Défense James Mattis), lors de son concert d’anniversaire à Honolulu.

Au fil des ans, Osmond s’est produit et a noué des liens avec nos troupes. Mais il y a eu une rencontre avec un ancien combattant handicapé qui a laissé une impression inoubliable. Osmond a décrit comment ce fan manquait ses deux jambes.

“Il transpirait, et il a dit:” Je suis vraiment désolé “”, se souvient Osmond. “J’ai dit: ‘Pourquoi es-tu désolé?’ Il dit: “Eh bien, je n’ai pas de mains. Nous transpirons de nos pieds et de nos mains et je ne les ai pas. Donc c’est juste mon front.”

Osmond est devenue visiblement émue en décrivant la réunion.

“Nous ne réalisons pas le sacrifice que ces gens font pour nous”, a-t-elle déclaré en retenant ses larmes. “Et donc, je les honore profondément. Je vois ce qu’ils ont fait. C’est peut-être pourquoi j’aime tant les gens. Vous savez, toutes ces choses – elles vous affectent.”

Et l’amour d’Osmond pour nos troupes frappe près de chez lui.

“Mon père était un sergent de l’armée, et il demandait à mon frère de nous réveiller tous les matins pour ‘Réveil’. Sérieusement, c’est comme ça [he] élevé neuf enfants », a-t-elle dit en riant.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, George Osmond a servi dans l’armée et a rencontré sa future épouse Olive dans un dépôt militaire, où elle travaillait comme secrétaire, a rapporté le Seattle Times. Ils se sont mariés en 1944 et sont restés ensemble jusqu’à la mort de la matriarche en 2004 à 79 ans. Le patriarche est décédé en 2007 à 90 ans.

“Le père de mon mari était dans la marine”, a expliqué Osmond. “[Our troops] protéger nos libertés et nous donner la capacité de faire les choses que nous voulons faire. … Cela change la vie. … Et j’ai tellement appris de Bob [Hope].

“Je me souviens être allée dans les tentes, et beaucoup de célébrités voulaient être filmées”, a-t-elle déclaré. “Je m’en foutais. Je voulais juste voir les troupes. Mais je me souviens d’être rentré et il y avait quelques personnes là-bas qui étaient malades. … J’ai juste vu tente après tente recouverte de plasma. Et juste la profonde fierté … le sacrifice que ces gens ont fait. Les gens ne comprennent pas ce que nos militaires sacrifient.

En 2021, 31 ans après avoir joué sur l’USS Wisconsin, Osmond est retourné sur le navire à son emplacement à l’extérieur du musée Nauticus à Norfolk, en Virginie. Elle a également retrouvé les vétérans qui ont vu sa performance originale.

“Quand j’ai entendu dire qu’il était amarré là-bas et que je pouvais aller le voir, c’est la première chose que je voulais faire”, a déclaré Osmond à WTKR à l’époque. “Les gens ne comprennent pas ce qu’ont vécu ces hommes et ces femmes à moins d’être là-bas avec eux, surtout pendant les vacances.”

L’autographe de Marie est toujours affiché sur le navire aujourd’hui.

Au fil des ans, Osmond a poursuivi ses passions avec succès. Pendant les vacances en 2022, elle a mené une tournée à guichets fermés. Elle est également une porte-parole de longue date de Nutrisystem, encourageant les fans à perdre du poids pour un mode de vie plus sain, comme elle l’a fait il y a 15 ans.

Ces jours-ci, elle est simplement heureuse d’être grand-mère.

“J’ai passé les 11 dernières années dans une résidence à Las Vegas”, avait-elle précédemment déclaré à Fox News Digital. “Les matchs de football vous manquent, les matchs de basket vous manquent. Ces choses vous manquent. Et je ne veux plus les manquer. Je fais toujours les choses que j’aime. Je continue de jouer et je me sens tellement béni .”

“Lors de ma tournée de Noël, j’avais un groupe de filles de 20 ans au premier rang. Je les ai regardées depuis la scène et j’ai dit : « Est-ce que vous savez qui je suis ? »”, a-t-elle partagé. “Et ils ont dit : ‘Ouais, on t’a trouvé sur YouTube !’ … Toute cette nouvelle génération me trouve, et ils sont tellement mignons. Il y a trois projets que je regarde en ce moment, mais j’adore être grand-mère. J’aime vraiment toute la vie.

