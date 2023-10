Marie Osmond peut cocher la case “Amour, Gloire et Beauté” sur sa liste de choses à faire.

Dans une interview avec Fox News Digital, l’actrice de 64 ans a expliqué qu’elle adorait les feuilletons depuis des années et qu’on lui avait proposé le rôle pour la première fois avant sa résidence de 11 ans à Las Vegas avec son frère, Donny Osmond.

“Je parlais à Brad [Bell] et tout ça, et il a dit : « Nous avons besoin de vous », et j’ai répondu : « Oh mon Dieu, ce serait incroyable » », se souvient Osmond de la conversation qu’elle a eue avec le producteur exécutif et scénariste du feuilleton.

“Eh bien, les années ont passé et j’étais tellement occupé avec Vegas, par exemple. Quand vous avez [an] Pendant 11 ans de résidence, nous avons eu une vraie résidence : cinq jours par semaine, toute l’année, en tournée les étés et à Noël. Donc, faire quelque chose parascolaire était vraiment très difficile avec le calendrier. »

Osmond a déclaré qu’une fois sa résidence à Las Vegas terminée, elle avait plus de temps libre pour explorer certaines de ses « choses à faire ».

“Mon album actuel, ‘Unexpected’, a fait ses débuts n°1 sur Billboard, et, je veux dire, j’ai eu des disques à succès et des n°1, mais je n’ai jamais fait mes débuts”, a-t-elle déclaré. “Il a continué à monter dans les charts. Il est entré dans le top dix, 29 fois différentes et j’ai répondu : ’29 – mon âge'”, a plaisanté Osmond.

“Ça a fait quelque chose, et quelque chose s’est cassé. Je vous le jure, j’ai dit : ‘Je ne peux pas battre ça’ et j’ai dit : ‘Je veux faire ma liste de choses à faire.’ Je veux faire des choses que je n’ai jamais pu faire parce que soit je suis sous contrat, soit je ne peux pas me casser une jambe”, a-t-elle poursuivi. “Je l’ai dit à mon mari, j’ai dit : ‘Je pense que je veux faire toutes ces choses folles’ et il a dit : ‘Vas-y.'”

La chanteuse a déclaré à Fox News Digital que sa liste de choses à faire “folle” consistait à sauter d’un avion.

“J’ai eu peur des hauteurs et j’ai sauté d’un avion. J’ai escaladé le mont Sinaï avec mon fils”, a déclaré Osmond. “Je suis allée en Islande avec mon mari. J’ai fait une tyrolienne – c’était terrifiant – 300 pieds au-dessus de cette cascade, et je fais “L’audacieux et le beau”. C’est une liste de choses à faire. C’est incroyable. Je m’amuse juste trop.”

Marie et son mari, Steve Craig, se sont remariés en 2011 après avoir divorcé en 1985 après trois ans de mariage.

Osmond a partagé quelques conseils relationnels effrontés, notant le secret d’un mariage heureux. Marie a partagé avec Fox News Digital qu’elle était récemment en train de dîner avec son mari et leurs amis lorsqu’on leur a posé des questions sur leur “secret”.

“Il dit: ‘Oh, je pense que le secret est de prendre 25 ans de congé entre les deux”, a déclaré Osmond en riant. “Nous sommes les meilleurs amis, et il m’aime pour moi, et nous nous amusons tellement ensemble. Il est l’amour de ma vie, et les enfants sont tous hors de la maison maintenant, et il n’y a que nous, et nous sommes juste nous nous amusons. Nous passons le meilleur moment. “

Osmond est mère de huit enfants : Stephen, 40 ans, Jessica, 36 ans, Rachael, 34 ans, Brandon, 27 ans, Brianna, 25 ans, Matthew, 24 ans et Abigail, 21 ans. Elle a également eu un fils, Michael, décédé en 2010.

Alors que Marie continue de cocher des choses sur sa liste, elle a admis que sauter de l’avion était “le pire”.

“J’étais assise sur le bord et le gars qui m’accompagnait m’a bousculée, et c’était horrible”, se souvient-elle.

Osmond a admis que jouer était également “effrayant” parce qu’elle ne se considère pas comme une actrice.

“J’adore jouer et j’ai toujours voulu être [an actress]. J’ai étudié avec Lee Strasberg quand je sortais de Donny et Marie, mais quand notre famille a perdu tout l’argent, nous avons tous dû retourner travailler”, a-t-elle déclaré.

“Je suis le genre de personne que j’ai élevée : les seuls échecs dans la vie sont ceux qui n’essaient pas”, a poursuivi Osmond. “Vous ne pouvez pas vous améliorer si vous ne tentez pas votre chance, et c’est ce que j’ai fait.”

Osmond a noté qu’elle était apparue dans trois films pour Lifetime et qu’elle avait joué dans “Fantasy Island” de FOX plus tôt cette année.

“Cependant, celui-ci”, a déclaré Osmond à propos de “L’audacieux et le beau”. “Brad a appelé et il a dit : ‘Tu sais, j’ai une grande spéciale à venir où ‘Young [and] “The Restless” et “The Beautiful People” vont être diffusés, et j’en connais beaucoup. Il a dit : « Veux-tu y participer ? et j’ai dit : ‘Tu sais quoi ? Faisons cela.'”

Osmond a partagé que son personnage dans le feuilleton est une « comtesse » qui « a besoin d’un ajustement d’attitude ».

“Disons simplement que le monde tourne autour d’elle dans son esprit”, a plaisanté Marie à propos de son personnage.

Alors qu’Osmond s’aventure dans le monde des feuilletons, elle s’est forgée l’opinion que les acteurs de feuilletons “sont les personnes qui travaillent le plus dur à la télévision en ce moment”.

Marie ne sait pas dans quelle mesure elle a bien joué son rôle, mais elle a partagé qu’elle s’était beaucoup amusée.

“Le plus beau décor de la planète”, a-t-elle dit à propos du feuilleton. “Je parle de la nourriture, des caméras, du maquillage et de la coiffure, en passant par chacun d’entre eux, tous les acteurs, bien sûr. Je veux dire, ils étaient merveilleux.”

Osmond est dans le show business depuis six décennies. En repensant à sa longue et fructueuse carrière, elle ne changerait rien.

“Il y a toujours des merveilles, mais n’est-ce pas ce qui fait de nous ce que nous sommes ? Et cela nous donne notre gratitude lorsque les choses vont bien.” » nota Osmond. “C’est pour ça que je suis ce que je suis, je suppose, n’est-ce pas ?”

Osmond fera ses débuts dans “The Bold and the Beautiful” lors de l’épisode du 27 octobre de la série CBS en cinq parties, qui commence le 25 octobre.