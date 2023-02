Marie Osmond ‘miracle’ elle s’est remariée avec son premier mari: ‘Nous nous apprécions plus que jamais’

Marie Osmond est reconnaissante de s’être remariée avec son premier mari – et dit qu’ils sont plus heureux que jamais.

En janvier, le couple a fait la une des journaux pour avoir passé une semaine entière à Walt Disney World avec sa famille. Mais pour l’interprète de “Paper Roses”, ce n’était qu’un autre jour dans la vie de leur joyeuse union.

La star n’avait que 22 ans et sortait tout juste de son émission de variétés “Donny & Marie” lorsqu’elle s’est mariée avec l’ancien basketteur, qu’elle a rencontré à l’adolescence en 1982. Moins d’un an plus tard, le couple a accueilli un fils nommé Stephen James Craig.

Après des années de succès en tant qu’enfant star, Osmond avait du mal à trouver sa place en tant qu’interprète. La relation a souffert et a finalement pris fin en 1985. Un an plus tard, Osmond a épousé Brian Blosil en 1986 et cette union a duré jusqu’en 2007.

Après la scission, Osmond a insisté sur le fait qu’elle ne voulait plus jamais se marier. Cependant, elle a retrouvé son ancienne flamme avec l’aide de leur fils. Il s’est avéré que l’amour qu’ils partageaient l’un pour l’autre n’a jamais vraiment disparu. Lorsque le couple a dit à nouveau leur “je fais” en 2011, la star portait la même robe de leur premier mariage, a rapporté le magazine People. Les noces au temple mormon de Las Vegas ont eu lieu des mois avant le mariage de leur fils.

“Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu”, a déclaré l’homme de 63 ans à Fox News Digital à propos de leur mariage durable la deuxième fois. “Je pense que nous sommes tous les deux à un endroit où nous nous apprécions plus que jamais. C’est mon meilleur ami. Il me connaît profondément et vice versa. C’est une bonne personne. Nous nous amusons. Nous aimons rire. Nous aimons jouer. , nous aimons ne rien faire. Vous savez, donnez-moi un film Netflix et du pop-corn, et je suis heureux.”

“Je me fiche de qui vous êtes dans cette vie”, a partagé la star. “Ce n’est pas grave. Ce qui compte, c’est que nous vivons pleinement [lives]? Dieu ne se soucie pas de qui nous sommes. Il se soucie de la façon dont nous nous traitons. Et je pense que vous arrivez à un stade de la vie où ces relations signifient tellement pour vous. Et nous nous sentons très chanceux d’avoir eu une seconde chance. C’est vraiment un miracle… Je veux dire, je ne l’ai jamais vu depuis 25 ans. Fou.”

En 2021, Osmond partageait un sentiment similaire à Fox News Digital, décrivant le syndicat comme “une bénédiction”.

“Je pense que c’est la meilleure chose au monde”, avait-elle expliqué à l’époque. “C’est mon meilleur ami. Nous aimons ne rien faire ensemble. Nous nous amusons juste à être ensemble. Il m’aime pour moi et je l’aime pour lui. Et il me fait rire. Je pense que ces 26 années d’écart, Dieu a fait un miracle dans nos deux vies. Et ça a été incroyable depuis. Je suis très, très béni.”

La personnalité de la télévision a également noté qu’avoir des passe-temps était essentiel pour maintenir l’étincelle en vie.

“J’ai la Harley et il a la Honda”, a-t-elle ri. “En fait, j’ai un permis moto depuis l’âge de 16 ans. Je ne pouvais pas vraiment en profiter car j’étais toujours occupé par le travail et il faut se soucier de l’assurance. [as a performer]. Et puis quand vous avez des enfants, vous vous dites : « Je ne peux pas faire ça parce que j’ai des enfants. Mais maintenant, j’en suis arrivé au point où je me suis dit : ‘Ça alors, je vais le faire avant de ne plus pouvoir !’ Alors, je me suis acheté une Harley.”

Plus récemment, Osmond a décrit comment Craig a été son plus grand partisan. En 2021, elle a sorti un album de 17 chansons intitulé “Unexpected”, dans lequel elle a chanté un mélange d’airs classiques, d’opéra et de Broadway soutenus par l’Orchestre symphonique de Prague. Elle a également joué dans son troisième film de vacances à vie “Un fiancé pour Noël”.

En 2019, Osmond et son frère Donny, 65 ans, ont mis fin à leur résidence de 11 ans à Las Vegas. Pendant les vacances en 2022, elle a mené une tournée à guichets fermés. Ces jours-ci, elle est simplement heureuse d’être grand-mère.

“J’aime vraiment être grand-mère”, a-t-elle déclaré à Fox News Digital plus tôt cette année. “Lorsque vous arrivez à cette étape de la vie, la chose la plus importante que vous ayez est votre santé et votre famille. Et c’est vraiment dans cet ordre aussi. Vous pouvez avoir une famille, mais si vous ne pouvez pas participer à leur vie parce que tu es malade… La meilleure pilule de jeunesse que tu puisses prendre, c’est juste d’être en bonne santé.”

“J’ai passé les 11 dernières années dans une résidence à Las Vegas”, a-t-elle partagé. “Les matchs de football vous manquent, les matchs de basket vous manquent. Ces choses vous manquent. Et je ne veux plus les manquer. Je fais toujours les choses que j’aime. Je continue de jouer et je me sens tellement béni. Lors de ma tournée de Noël, j’avais un groupe de filles de 20 ans au premier rang. Je les ai regardées depuis la scène et j’ai dit : “Est-ce que vous savez qui je suis ?” Et ils ont dit : “Ouais, on t’a trouvé sur YouTube !”… Toute cette nouvelle génération me trouve et ils sont tellement mignons. Il y a trois projets que j’envisage en ce moment, mais j’adore être grand-mère. J’aime vraiment toute la vie.”

En 2019, Osmond a admis qu’elle s’était précipitée dans une relation avec Blosil, un acteur.

“Vous devez faire très attention à ne pas vous lancer dans une relation après avoir traversé une période triste”, a déclaré la star au magazine People à l’époque. “Vous avez vraiment besoin de temps pour vous-même. Et vous devez savoir que vous êtes une bonne personne pour trouver une bonne personne.”

“Le problème avec un deuxième mariage, c’est que vous réalisez que des choses que vous pensiez si importantes ne le sont pas”, a-t-elle expliqué. “J’adore être avec mon mari. C’est l’homme le plus gentil que je connaisse. Il vit pour servir et écoute vraiment les besoins des gens.”