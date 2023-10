Marie Osmond ne laisse peut-être pas beaucoup d’argent à ses enfants, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne les aide pas financièrement en cours de route.

Osmond avait précédemment déclaré que laisser un héritage important à ses enfants ne ferait que leur « nuire ».

Dans une interview avec Fox News Digital, Osmond a doublé sa déclaration.

“Je pense simplement que vous les empêchez de découvrir qui ils sont, et que l’estime de soi ne s’achète pas”, a-t-elle partagé. “C’est mon opinion. Je crois qu’en quittant cette vie, je veux que mes enfants sachent qu’ils peuvent prendre soin d’eux-mêmes.”

L’ancienne star de “Donny & Marie” a précisé qu’elle avait aidé financièrement ses enfants tout au long de leur vie.

“Est-ce que cela signifie que je ne les aide pas en cours de route ? Bien sûr que non. Mes enfants le sont tous : ils ont des emplois merveilleux qu’ils adorent. Ils sont très passionnés et je suis si fier de chacun d’entre eux. “, a déclaré Osmond.

Osmond est mère de huit enfants : Stephen, 40 ans, Jessica, 36 ans, Rachael, 34 ans, Brandon, 27 ans, Brianna, 25 ans, Matthew, 24 ans et Abigail, 21 ans. Elle a également eu un fils, Michael, décédé en 2010.

Marie a été mariée trois fois. Marie et son mari, Steve Craig, se sont remariés en 2011 après avoir divorcé en 1985 après trois ans de mariage. Avant de se remarier avec son premier mari, Osmond s’est mariée avec Brian Blosil en 1986. Le couple s’est séparé en 2007.

Elle aurait une valeur nette de 20 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Marie n’est pas la seule star hollywoodienne opposée à l’idée de laisser un héritage important aux enfants. Mais certaines stars, comme Kelsey Grammer, ne sont pas d’accord avec elle.

Ashton Kutcher, Mila Kunis

En 2020, Ashton Kutcher a révélé que lui et sa femme, Mila Kunis, n’avaient pas l’intention de créer une fiducie pour leurs deux enfants et prévoyaient de reverser leurs revenus à des œuvres caritatives.

Sur le podcast de Dax Shephard, « The Armchair Expert », Kutcher a déclaré : « Mes enfants vivent une vie vraiment privilégiée et ils ne le savent même pas.

“Et ils ne le sauront jamais parce que c’est le seul qu’ils connaîtront. Je ne crée pas de fiducie pour eux. Nous finirons par donner notre argent à des œuvres caritatives et à diverses choses.”

La star de “That ’70s Show” a indiqué qu’il envisagerait d’investir dans les futurs plans d’affaires de ses enfants, mais il n’est pas envisageable de leur laisser une somme d’argent forfaitaire.

“Si mes enfants veulent démarrer une entreprise et qu’ils ont un bon plan d’affaires, j’y investirai. Mais ils n’obtiennent pas de fiducie. Donc, j’espère qu’ils seront motivés à avoir ce qu’ils avaient ou une version quelconque. de ce qu’ils avaient”, a déclaré Kutcher.

Selon Celebrity Net Worth, le couple vaut 275 millions de dollars.

Daniel Craig

En 2020, Daniel Craig a admis qu’il trouvait « de mauvais goût » de laisser un héritage à des enfants et prévoyait de « s’en débarrasser ou de le donner » avant de mourir.

“Je ne veux pas léguer de grosses sommes à la prochaine génération”, avait-il déclaré à Saga Magazine dans une interview à l’époque.

Craig est père de deux filles, une de son premier mariage avec Fiona Loudin et une de son deuxième mariage avec Rachel Weisz.

Le magazine Insider estime la fortune de Craig à 125 millions de dollars.

Elton John

Elton John et son mari, David Furnish, sont convaincus que leurs deux fils, Zachary et Elijah, peuvent subvenir à leurs besoins.

Dans une interview avec Mirror en 2016, John a déclaré : « Avoir des enfants a tout changé dans ma vie. J’ai appris que les choses les plus simples de la vie – comme passer un moment avec eux – valent plus que n’importe quel tableau, n’importe quelle photographie, n’importe quelle maison. ou n’importe quel disque à succès.

“Avant d’avoir les enfants, nous avions juste notre vie et dépenserait de l’argent parce que nous n’avions rien d’autre sur quoi nous concentrer. Nous avons vraiment atténué les choses parce que nous avions suffisamment de matériel. Nous n’avons besoin de rien d’autre.”

Le célèbre musicien a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de donner toute sa fortune et qu’il aiderait ses fils.

“Bien sûr, je veux laisser mes garçons dans une situation financière très saine”, avait déclaré John à l’époque. “Mais c’est terrible de donner une cuillère en argent à des enfants. Cela leur gâche la vie.”

John vaudrait 550 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Kelsey Grammer

D’un autre côté, il y a des stars comme Kelsey Grammer qui sont tout à fait prêtes à léguer toutes leurs économies à leurs enfants.

Dans une interview accordée à Fox News Digital en février, Grammer a abordé le débat brûlant sur la question de savoir si les célébrités devraient laisser leur fortune à leurs enfants. Kelsey croit à la transmission de sa richesse.

“Mes enfants vont recevoir leur héritage”, a affirmé la star de “Frasier”.

“Si les États-Unis ont décidé qu’ils ne veulent pas leur donner, nous irons ailleurs. Mais, vous savez, je dois m’assurer qu’on s’occupe bien d’eux parce que c’est mon travail.”

Grammer, qui s’est marié quatre fois, partage son aîné, sa fille Spencer Grammer, 39 ans, avec sa première épouse Doreen Alderman. Il est également père d’une fille Greer Grammer, 30 ans, qu’il partage avec son ex-petite amie Barrie Buckner.

Le Acteur de “Grand Isle” a une fille Mason Olivia, 21 ans, et un fils Jude Gordon, 18 ans, avec son ex-femme Camille Grammer, 54 ans. Il a épousé Kayte Walsh en 2011, et Grammer et le natif du Royaume-Uni sont les parents d’une fille Faith Evangeline, 10 ans, et de ses fils Kelsey Gabriel. , 8 ans, et Auden James, 6 ans.

