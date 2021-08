Marié nu scotché aux feux de circulation ne portant que des chaussettes et des sandales dans un cerf faisant une farce à l’extérieur du centre commercial d’Essex

Un homme SEMI-NU a été attaché à un lampadaire alors qu’il ne portait que ses chaussettes et ses sandales dans une farce d’enterrement de vie de garçon.

Le garçon en pantalon a été scotché au pilier à l’extérieur d’un centre commercial à Basildon, dans l’Essex.

Un homme à moitié nu a été attaché à un lampadaire alors qu’il ne portait que ses chaussettes et ses sandales Crédit : Change.org

Des images le montraient attaché au poteau sur une île de la circulation à Basildon, Essex Crédit : Youtube

On pense que l’homme – nommé localement Jack Wilkins – a été attaché au poteau près du pub Beehive pendant son enterrement de vie de garçon.

Dans une vidéo, on entend les acheteurs rire en passant devant le marié, qui est ligoté avec du ruban adhésif épais.

Il a entendu appeler un autre homme qui regarde depuis le trottoir.

L’homme ligoté virevolte autour du lampadaire, qui se trouve sur un îlot de circulation.

‘LES LARMES DE RIRE’

Une offre a été lancée pour que le « garçon à chaussettes et sandales » de Basildon allume les lumières de Noël de la ville.

La pétition adressée au conseil de Basildon a été signée par plus de 100 personnes et décrit l’homme comme une « sensation locale qui a fait rire beaucoup de gens ».

Il a déclaré: « Cet acte a fait pleurer les acheteurs, des sons de klaxon des véhicules qui passaient et bien sûr des fiertés de joie pour un groupe de cerfs à succès.

« Les partages de photos et de vidéos inondent toujours les médias sociaux, il semblerait juste que « Socks and Sandals Boy » soit le seul candidat clair à allumer les lumières de Noël de Basildon cette année en portant sa célèbre tenue une fois de plus.

« Basildon, Essex… LAISSONS CELA SE PRODUIRE !! »

La vidéo a été mise en ligne sur Twitter la semaine dernière par un utilisateur qui a écrit à côté : « Fais quelque chose de Staggy ».

Il a suggéré que l’homme était son ami lors d’un enterrement de vie de garçon en réponse à un commentaire – les images laissant les gens dans l’hystérie.

Une personne a écrit : « Basildon est un endroit rare.

Un autre a déclaré: « Haha! Journée standard à #Basildon. »

Un troisième a posté : « Tu dois aimer cette ville ».