Marie Kondo se fait haïr après avoir “abandonné” le nettoyage

Marie Kondo, la célèbre “rangeuse professionnelle” du Japon, a fait sensation lorsqu’elle a révélé qu’elle avait en quelque sorte “abandonné” tout le rangement, mais “dans le bon sens” pour elle. S’exprimant lors d’un webinaire, elle a déclaré: “Ma maison est en désordre, mais la façon dont je passe mon temps est la bonne façon pour moi à ce stade de ma vie.” Kondo a écrit plusieurs livres sur l’organisation, y compris un nouveau Best-seller du York Times, selon un rapport de Nextshark. Elle préfère maintenant passer du temps avec ses enfants plutôt que de faire le ménage. Elle a eu son troisième enfant en 2021.

La déclaration de Marie Kondo, cependant, a lancé un débat sur Twitter, certaines personnes lui “exigeant” des excuses et d’autres mettant fin à ces demandes déraisonnables. “Marie Kondo vous a dit de vous détendre et de vous organiser et certains d’entre vous Cette dame était pleine d’ambiance, si vous vous sentez trahie par le fait qu’elle admette être désordonnée maintenant à cause de ses enfants, c’est vous qui en avez trop fait. Vous n’aviez pas besoin de bacs de rangement. Vous aviez besoin d’une thérapie “, a écrit un utilisateur de Twitter .

Marie Kondo vous a dit de vous détendre et de vous organiser et certains d’entre vous l’ont poussé à un niveau culte. Cette dame était pleine d’ambiance, si vous vous sentez trahie par le fait qu’elle admette être désordonnée maintenant à cause de ses enfants, c’est vous qui en avez trop fait. Vous n’aviez pas besoin de bacs de stockage. Vous aviez besoin d’une thérapie.— Jon Kung (@ChefJonKung) 30 janvier 2023

Toute la marque de Marie Kondo était essentiellement “faites ce qui vous rend heureux et confortable à votre propre rythme” et les gens ont pris cela personnellement. Elle n’a jamais forcé personne à se débarrasser de quoi que ce soit, elle a encouragé les gens qui voulaient des maisons plus propres à nettoyer d’une manière qui les rendait heureux— ♥️Selwyn Apologist, Bree Stan (@deannareads) 27 janvier 2023

la réaction à Marie Kondo m’a appris qu’il y a une énorme partie alarmante de la population américaine qui mousse absolument à la bouche à la suggestion qu’il faut être plus déterminé, conscient et délibéré dans l’acquisition de biens matériels – kmhez (@yourtitakate ) 30 janvier 2023

Au lieu de se moquer de Marie Kondo pour avoir maintenant une maison moins que rangée avec trois enfants, vous pourriez voir sa vulnérabilité comme une autre affirmation que la vie est parfois vivante et que nous ne restons pas les mêmes dans nos pensées ou notre rythme.— Morgan Jerkins (@MorganJerkins) 27 janvier 2023

Qu’est-ce que tu penses?

