Marie Kondo assume un nouveau rôle : coach de vie

Déplacez-vous, hygge. Vous aussi, lykke, lagom, niksen et bella figura. Un autre mot à la mode international est arrivé en ville, chargé de la promesse d’améliorer des vies.

“Marie Kondo’s Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life”, qui vient de sortir de Ten Speed ​​Press, est le dernier livre du gourou du rangement japonais et le premier à plonger dans sa langue maternelle pour donner un peu de flair au titre . (“Kurashi”, soit dit en passant, signifie “mode de vie”.)

S’appuyant sur la célèbre méthode d’organisation de Mme Kondo consistant à trier les effets personnels pour déterminer ceux qui créent un frisson de plaisir, le livre nous invite à découvrir ce qui suscite la joie non seulement parmi nos biens mais aussi dans nos environnements, nos relations et nos activités quotidiennes.

« Mettre de l’ordre, c’est s’occuper de toutes les ‘choses’ de votre vie », écrit-elle. “Alors, qu’est-ce que tu veux vraiment mettre en ordre ?”