Marie-Eve Dicaire “trop ​​grosse et trop forte” pour Natasha Jonas ? Le champion rival promet que ce sera “beaucoup de plaisir” | Nouvelles de boxe

Marie-Eve Dicaire a l’intention de prouver que Natasha Jonas n’appartient pas à la division des super-welters lorsqu’ils se battent dans une unification des titres WBC, WBO et IBF, en direct sur Sky Sports le 12 novembre.

Jonas de Liverpool, qui a passé sa carrière chez les super-plumes et les poids légers, a bondi de trois divisions pour devenir championne du monde à 154 livres.

Dans son tout prochain combat, Jonas a unifié les titres mondiaux lorsqu’elle a battu Patricia Berghult pour ajouter la ceinture WBC au championnat WBO qu’elle détenait.

Natasha Jonas affrontera Marie-Eve Dicaire alors qu’elle tente d’unifier trois titres mondiaux chez les super-welters



Cependant, Dicaire a elle-même eu six combats pour le titre mondial et boxe au super-welter depuis 2017.

“Berghult n’est pas aussi forte que moi. Je suis forte, je suis heureuse”, a-t-elle averti. “Natasha Jonas est une combattante délicate, elle peut boxer à l’intérieur, elle peut boxer à l’extérieur. Je pense que le poids va être le problème pour ce combat.

“Trop gros et trop fort, on verra. Mais je sais que ça va être un avantage pour moi. Je vais l’utiliser.

“Elle va essayer de trouver une issue. J’ai beaucoup d’outils et je suis prêt à tous les utiliser pour remporter la victoire dans ce combat.

“Je sais que c’est une bonne boxeuse et qu’elle va pouvoir s’adapter. Et c’est une bonne chose parce que je peux faire ça aussi. Donc on va bien s’amuser.”

Dicaire est physique au poids mais n’a remporté qu’un seul de ses 19 combats à distance.

Elle et Jonas ont tous deux battu Chris Namus pour remporter leurs premiers combats pour le titre mondial. En 2018, Dicaire a devancé Namus sur 10 rounds, tandis qu’en février de cette année, Jonas a obtenu une finition explosive pour battre Namus en deux rounds.

“C’était assez impressionnant”, a admis Dicaire. “Elle [Namus] avait un court préavis, peut-être qu’elle n’a pas pris le combat au sérieux.

“Je vais céder plus d’adversité dans ce combat.”

Natasha Jonas devient championne du monde unifiée des super-welters après une victoire par décision unanime sur Patricia Berghult



Jonas combattant potentiellement Claressa Shields, l’ancienne championne incontestée des super-welters et actuelle championne incontestée des poids moyens, a fait l’objet de nombreuses discussions. Mais Dicaire a mis en garde contre sa négligence en tant qu’adversaire.

“Elle fait ses affaires comme elle le fait, mais pour moi, j’ai un combat le 12 novembre et c’est tout ce qui compte”, a déclaré Dicaire. “Elle devra d’abord passer par moi le 12 novembre.”

Shields a en fait infligé à Dicaire sa première défaite en carrière lorsqu’elle a battu la Canadienne sur 10 rounds à Flint. C’était une victoire par jeu blanc pour Shields, mais Dicaire promet que l’expérience a fait d’elle une meilleure combattante.

“Nous savions que Claressa Shields était considérée comme l’une des meilleures livre pour livre de la planète et pour tenir mon côté du combat pendant 10 rounds, pour pouvoir lui donner de bons rounds, pour la faire travailler dur, j’ai dit moi-même je sais que j’ai ma place dans l’élite, je sais que je peux me battre avec ces filles. Donc ça a été un regain de confiance. Pour moi, oui c’est une défaite mais ça n’a pas défini l’athlète que je suis et que je veux utiliser pour rebondir », a déclaré Dicaire.

Natasha Jonas est devenue championne du monde au troisième temps de demande en arrêtant Christian Namus en deux tours



“J’ai réussi à la faire payer à certains moments. J’aurais peut-être fait les choses un peu différemment avec l’expérience que j’ai maintenant, mais au final, ce fut une expérience formidable pour moi.

“C’était assez important pour moi de retrouver mon titre mondial, c’est ce que j’ai fait et deux combats après cette défaite, je suis de retour dans un combat unifié et c’est assez incroyable pour moi”, a-t-elle poursuivi.

“J’ai plus d’expérience, je suis plus confiant et en fait c’était la meilleure chose qui aurait pu arriver dans ma carrière. Parce que ça m’a tellement montré. J’ai appris de ça et j’ai pu récupérer mon titre et affronter Natasha Jonas dans un combat d’unification.”