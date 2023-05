 » Marié au premier regard, Mack dit qu’il aimerait sortir avec Gina : Exclusif – Hollywood Life

Le jour de la décision approche à grands pas et Mac demande Airris tout à ce sujet dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 10 mai de Marié au premier regard. « Je suis en paix », admet Airris. Il dit à Mack qu' »il y a eu des améliorations » qui lui donnent « un peu d’espoir » quant à son avenir avec Jasmin.

Airris révèle qu’il y a « certainement un monde où je pourrais dire oui le jour de la décision ». Cependant, il a le sentiment que ce « processus a été comme une cocotte-minute » pour sa relation avec Jasmine. Il pense que le fait de dépasser le jour de la décision l’aidera probablement, lui et Jasmine, à s’épanouir puisqu’ils n’auront pas ce poids supplémentaire sur leur relation.

Airris prend également un moment pour dire qu’il a entendu parler de Mack se glissant dans les DM de quelqu’un. « J’ai glissé dans les DM de Gina », dit Mack. Il révèle qu’il ne l’a contactée que parce que Gina a une amie célèbre qu’il suit. C’est tout ce que c’était… pour l’instant.

« Je pense que Gina est belle. Je pense que toutes les femmes sont belles », dit-il à Airris. Mack admet qu’il irait « probablement » à un rendez-vous avec Gina si les « circonstances étaient différentes ». Elle est toujours mariée à Clint!

Il ajoute: « Si Gina et Clint divorcent, j’aimerais l’initier ou en quelque sorte le jeter là-bas et voir où ça va. On ne sait jamais. » Mack a certainement confiance !

Mack était auparavant marié à Dom, mais ils ont rompu plus tôt dans la saison. Interrogé sur une éventuelle réconciliation avec Dom sur la route, Mack a récemment déclaré PERSONNES, « Absolument. Je n’ai aucune mauvaise volonté envers Dom.

Il a ajouté: « Parfois, vous devez faire ce qui est le mieux pour vous, ou ce que vous pensez être le mieux pour vous, et je pense que c’est ce qu’elle a fait », ajoute-t-il. « J’ai de l’amour pour Dom. Dom est une bonne personne avec un bon cœur, et je ne lui souhaite que le meilleur. Marié au premier regard la saison 16 est diffusée les mercredis à 20 h sur Lifetime.

