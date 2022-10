Marié à première vue, Tayah du Royaume-Uni donne naissance à son premier bébé avec Adam et révèle un joli nom

MARIÉE Tayah de At First Sight UK a donné naissance à son premier enfant avec son mari Adam.

Le couple – qui s’est rencontré et est tombé amoureux lors de l’émission E4 l’année dernière – a présenté le bébé Beau aux fans.

Partageant une douce photo de la famille de trois personnes, Tayah a écrit sur Instagram : « Le 7 octobre, le jour où nos vies ont complètement changé

“Je vous présente à tous notre précieuse fille, Belle Emily Aveling, nous sommes complètement épris, elle est parfaite à tous points de vue.

« À mon Adam, je ne pensais pas pouvoir t’aimer encore plus mais te voir avec notre fille me remplit complètement le cœur.

«Je veux juste dire un grand merci à l’hôpital de Doncaster, pour avoir fait des pieds et des mains pour me rassurer et à l’incroyable dame qui est restée après la fin de son quart de travail pour accoucher de notre fille.

“Bienvenue dans le monde notre cher Beau.”

Tayah et Adam sont l’un des deux couples à avoir trouvé l’amour dans l’émission à succès l’année dernière.

Ils ont dit qu’ils n’essayaient pas d’avoir un bébé lorsque Tayah est tombée enceinte, mais qu’ils étaient ravis d’être enceintes.

Cela a continué leur romance de conte de fées qui les a vus se marier comme des étrangers avant de tomber amoureux et de se fiancer pour de vrai.

Adam s’est mis à genoux pour poser la question lors de la cérémonie de renouvellement des vœux.

Il a raconté à sa fiancée comment d’autres avaient averti qu’ils allaient trop vite, mais il voulait déclarer son amour “éternel” et aller de l’avant avec leur relation.

Tayah a déclaré que c’était le “meilleur jour” de sa vie – mais malgré les scènes émouvantes, leur cérémonie de mariage télévisée n’était pas juridiquement contraignante.

Le couple prévoit une autre cérémonie pour officialiser leur union, mais l’a repoussée d’un an après avoir découvert que Tayah était enceinte.

Adam a déclaré: «Nous l’avons repoussé à l’année prochaine. Nous allions nous marier à la date à laquelle nos deux parents se sont mariés, nous allions donc maintenir cette tradition, mais maintenant, le bébé doit arriver à cette date, donc cela ne peut pas arriver.

“Sinon, Tayah serait probablement en train d’accoucher en marchant dans l’allée et serait à l’hôpital en robe de mariée!”