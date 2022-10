Marié à première vue, la star britannique à l’hôpital quelques jours seulement après avoir donné naissance à une petite fille

MARIÉ Tayah Victoria, de At First Sight UK, est hospitalisée pour une mammite quelques jours seulement après avoir donné naissance à sa petite fille.

La star de télé-réalité a accueilli son premier enfant au monde avec sa co-star Adam Aveling le 7 octobre, la nommant Belle Emily Aveling.

Hier soir, elle a révélé qu’elle avait été contrainte de reprendre des soins médicaux et qu’elle souffrait de mammite.

La condition douloureuse est plus fréquente chez les mères qui allaitent au cours des trois premiers mois après l’accouchement.

Les antibiotiques sont généralement prescrits pour traiter la maladie, mais cela peut durer des semaines et provoquer des symptômes pseudo-grippaux – notamment des courbatures, de la fièvre, des frissons et de la fatigue – ainsi que des seins enflés et douloureux.

Samedi, Tayah, 25 ans, a partagé une mise à jour sur son parcours de maternité et a déclaré qu’elle était à l’hôpital avec “tante Em”.

“Tante Em est venue rendre visite ce week-end mais malheureusement, j’ai passé du temps à l’hôpital car j’ai une mammite”, a-t-elle écrit en partageant une photo d’Em berçant Beau.

Tayah et Adam sont l’un des deux couples à avoir trouvé l’amour dans l’émission à succès l’année dernière.

Nous avons raconté comment ils étaient toujours ensemble et Adam a même proposé dans la vraie vie.

Ils ont dit qu’ils n’essayaient pas d’avoir un bébé lorsque Tayah est tombée enceinte, mais qu’ils étaient ravis d’être enceintes.

Qu’est-ce que la mammite ? La mammite est une affection qui provoque l’inflammation et la douleur du tissu mammaire d’une femme. C’est le plus courant chez les mères qui allaitent, dans les trois premiers mois après l’accouchement. Chez les femmes qui allaitent, cela est souvent causé par une accumulation de lait, car le bébé a du mal à prendre le sein. Les symptômes comprennent : Une zone rouge et enflée qui est chaude et douloureuse au toucher

Une masse mammaire ou une zone de dureté

Une douleur brûlante qui est continue ou qui ne survient que pendant l’allaitement

Écoulement du mamelon – qui peut être blanc ou contenir des traînées de sang

Symptômes pseudo-grippaux – y compris des douleurs, de la fièvre, des frissons et de la fatigue Si vous présentez ces symptômes, parlez-en immédiatement à votre médecin généraliste.

Leur romance a continué leur mariage de conte de fées qui les a vus se marier comme des étrangers avant de tomber amoureux et de se fiancer pour de vrai.

Adam s’est mis à genoux pour poser la question lors de la cérémonie de renouvellement des vœux.





Il a raconté à sa fiancée comment d’autres avaient averti qu’ils allaient trop vite, mais il voulait déclarer son amour “éternel” et aller de l’avant avec leur relation.

Tayah a déclaré que c’était le “meilleur jour” de sa vie – mais malgré les scènes émouvantes, leur cérémonie de mariage télévisée n’était pas juridiquement contraignante.

Le couple prévoit une autre cérémonie pour officialiser leur union, mais l’a repoussée d’un an après avoir découvert que Tayah était enceinte d’une petite fille.

Instagram

Tayah et Adam sont engagés dans la vraie vie après s’être rencontrés sur MAFS Uk l’année dernière[/caption]