Marié à première vue, Jess, du Royaume-Uni, fulmine lors d’une émission sur le marié « narcissique et manipulateur » qui est « un drapeau rouge ambulant »

MARIÉ At First Sight La star britannique Jess Potter a partagé une diatribe furieuse contre un marié « narcissique » et « manipulateur » dans la série.

La star l’a qualifié de “drapeau rouge ambulant” alors qu’elle se rendait sur les réseaux sociaux pour exprimer son point de vue.

Jess est une hygiéniste dentaire de 31 ans originaire du Cambridgeshire, et dans l’espoir de trouver son partenaire de rêve, la jeune femme de 31 ans a été mise avec la strip-teaseuse de Dreamboys Pjay Finch.

Cependant, elle a quitté le programme car elle a admis que son mariage avec lui n’allait pas fonctionner.

Jess a maintenant parlé d’un autre marié de l’émission – George Roberts – qui aurait maintenant été accusé de “violence émotionnelle” par trois ex-petites amies.

Discutant de George, Jess a déclaré: «Savez-vous ce qui est si déclencheur avec tout ce truc de George, c’est que nous sommes tous à l’extérieur en train de le regarder à la télévision et nous pouvons voir à quel point c’est narcissique et manipulateur.

« Pourtant, ces experts sont là, alors n’auraient-ils pas dû remarquer les signes ? Ils sont censés s’occuper de notre bien-être.

“Et si nous pouvons voir cela et qu’ils ne le peuvent pas, je suis tellement confus à ce sujet.”

Jess a continué à dire qu’elle trouvait tout cela “déclencheur”, ajoutant: “J’ai été dans une relation comme ça.”

La star de télé-réalité a poursuivi: “Je n’avais personne pour parler pour moi et dire que ce n’était pas normal et pas OK et j’étais coincé dans cette relation pendant quatre ans.

“C’est tellement triste de voir que cela se passe à la télévision sous nos yeux et que personne ne fait rien à ce sujet. Que se passe-t-il réellement ? C’est ridicule.

“J’ai fait un TikTok dessus ce matin et tant de gens disent que c’est un drapeau rouge ambulant, alors comment laissent-ils ce comportement continuer?”





Jess a demandé que quelque chose soit fait, ajoutant: “Quelqu’un doit en être tenu responsable, ce n’est pas correct.”

Les trois ex-petites amies récentes de George ont déposé des plaintes indépendantes auprès de la police au sujet de son comportement présumé « obsessionnel », « manipulateur » et « abusif ».

Ils sont horrifiés que Roberts ait pu épouser un inconnu dans la série.

Les femmes ont sonné l’alarme après l’avoir vu dans des bandes-annonces pour la série actuelle de l’émission de matchmaking E4 – mais disent que leurs affirmations ont été ignorées.

Roberts a été sélectionné par des experts pour participer à la série actuelle de l’émission et a épousé l’ex-Mme Grande-Bretagne April Banbury qu’il a rencontrée à l’autel pour la première fois.

