Marié à première vue au Royaume-Uni, Whitney laisse entendre qu’elle n’épousera PAS Matt après des disputes enflammées

MARIÉ Les fans britanniques de At First Sight seront sous le choc lorsque Whitney Hughes laisse entendre qu’elle n’épousera PAS Matt Murray.

Le couple – qui à l’origine n’était pas marié l’un à l’autre lors de l’expérience de rencontres E4 – a été autorisé à continuer l’un avec l’autre après avoir abandonné leurs partenaires d’origine.

Canal 4

Whitney semble incertaine de sa relation avec Matt[/caption]

Mais ce soir, Whitney, 31 ans, est sur le point de dire à son amie qu’elle n’est pas sûre de poursuivre sa relation avec Matt, également âgé de 31 ans.

Le couple a été engagé dans une série de disputes avec d’autres membres de la distribution ces derniers jours, provoquant des tensions entre eux.

En s’asseyant avec un ami ce soir, Whitney révélera : “Ça a été bien, ça a été vraiment sympa…”

Son amie Ally l’interroge alors : « As-tu l’impression que ça pourrait être un mec qui est dans ta vie depuis longtemps ? Vous regardez loin devant ?

Ce à quoi Whitney répond de façon choquante : « J’ai toujours l’impression qu’il y a encore à apprendre et à grandir – nous devons encore apprendre les uns des autres.

“Ce serait intéressant de nous voir dans un cadre normal où nous n’avons pas à nous défendre, mais c’est important.

“Trois heures de route, c’est long, avec des relations à distance, il faut être patient les uns avec les autres et bien communiquer. Je dois juste aller voir si c’est quelque chose que je peux faire.

Bien qu’elle ait commencé fort, Whitney devient de plus en plus incertaine tout au long du clip jusqu’à ce qu’elle se retrouve avec “beaucoup de choses à penser”.





“Je suis un peu inquiet de ne pas pouvoir continuer à être ouvert et vulnérable”, conclut Whitney dans le clip.

Cela survient alors que les téléspectateurs de Married At First Sight UK ont demandé que Matt et Whitney soient exclus de l’émission, les qualifiant de “faux”.

Le couple a ensuite obtenu la permission des experts de rester dans l’émission de rencontres controversée, mais les fans sont restés furieux.

Hier soir, lors de leur cérémonie d’engagement, les téléspectateurs ont été choqués que le couple ait eu la chance de se lire leurs vœux.

Ils se sont tournés vers les médias sociaux pour dire que Matt et Whitney sont “faux” et ont demandé qu’ils soient retirés du programme.

« Quels vœux Matt et Whitney renouvellent-ils ? Ils ne se sont même pas mariés ! un fan a frappé sur Twitter hier soir. “Tellement faux.”

“Le positif de regarder MAFS UK en rattrapage est que vous pouvez avancer rapidement Matt et Whitney et leur fausse relation”, a déclaré un deuxième.

«Je suis un partisan de Matt et Whitney CEPENDANT, qu’est-ce qu’ils renouvellent? Ils vont simuler un drame maintenant ? » un troisième a écrit.

Tandis qu’un quatrième écrivait : « Ça va être une heure à prétendre qu’ils ne vont pas dire oui quand je sais qu’ils le font tous. Si faux, si fastidieux.

Pendant ce temps, les fans ont été sous le choc la nuit dernière après qu’Adrian Sanderson a explosé contre Matt lors d’une énorme confrontation.