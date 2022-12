Marié à première vue au Royaume-Uni, une réunion dans le chaos alors qu’une autre star se retire secrètement

MARIÉ Les fans britanniques d’At First Sight seront sous le choc après qu’une autre grande star se soit retirée du spécial de Noël.

La favorite de la télé-réalité, Kasia, a secrètement refusé de filmer et de faire partie de la finale explosive dimanche soir pour éviter une rencontre gênante avec son ex et l’un des autres couples enflammés.

Une immense star sera absente du spécial Noël du MAFS[/caption]

Kasia a choisi de ne pas filmer pour éviter tout drame[/caption]

Les fans de MAFS UK attendaient avec impatience de voir la super diva Kasia sur les écrans une fois de plus.

Kasia et Kwame ont fait la une des journaux lorsqu’ils se sont séparés avant la fin de l’expérience E4.

Le plus grand drapeau rouge est venu lorsque Kwame n’a pas voulu la présenter à sa famille ou à son entourage et l’a plutôt emmenée dans un parc local.

Le dernier clou dans le cercueil de la relation a été quand on a demandé à Kwame de s’excuser auprès de Kasia après qu’elle l’ait accusé de fatshaming et qu’il ait refusé.

Une source a déclaré au Sun : « Kasia ne fait pas le spécial de Noël. Elle en a assez du drame et ne veut pas voir Kwame. “

La source a ajouté : « Kasia en a assez des feux d’artifice. Elle a mis tout cela derrière elle maintenant et se concentre sur le mannequinat et son entreprise.

Ce sera dommage car Kasia apporte aussi le drame car elle ne souffre pas d’imbéciles.

D’autres grands noms, dont Whitney et April, ne reviendront pas non plus pour les retrouvailles.

Un porte-parole de l’E4 n’a fait aucun commentaire.

Ce n’est pas tout à fait catastrophique – quelques-uns des favoris de l’émission des séries passées et présentes seront là.

Répandant la joie de Noël dans l’épisode unique, Alexis, Amy et Nikita de la première série diffusée l’année dernière.

Les fans se souviendront que Nikita, 27 ans, a été retirée de la série après une intervention de sécurité à la suite d’un coup de gueule grossier contre ses co-stars.

Zoe et Jenna feront également sourire de la série 2, qui ont survécu à l’étrange expérience du mariage et sont restées en couple.

Pendant ce temps, les ex Chanita et Jordan, Pjay, Duka, Adrian, Thomas et Jonathan affronteront la musique de leurs romances ratées.

Le groupe sera réuni lors d’un dîner festif, qui a été filmé en octobre, où ils affronteront des fantômes de Noël passé et présent.

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir des étincelles voler alors que de nouvelles amitiés se forment et que les ex s’affrontent.

Kasia a évolué et est mannequin maintenant[/caption]