Marié à première vue au Royaume-Uni dans le chaos alors que Thomas, furieux, dénonce Whitney comme « un menteur et un adultère » dans des scènes choquantes

MARIÉ At First Sight UK est secoué par un affrontement féroce entre Thomas Hartley et Whitney Hughes ce soir.

Les mariés sont séparés pour une soirée bien arrosée, mais l’ambiance de fête se détériore rapidement.

Furious Thomas, qui sort avec les filles, peut être vu pointant vers Whitney et déclarant “ne viens pas pour moi” dans un nouveau clip teaser.

Il poursuit en proclamant : « Tu es un menteur et un adultère !

Les autres filles ont l’air choquées alors que l’affrontement menace d’éclipser la nuit.

Ailleurs, la famille de Kasia ne se retient pas lorsqu’elle demande si Kwame est l’homme qu’il lui faut, répondant à l’unanimité “Non!”

Tandis que Whitney révèle que son partenaire Matt Murray lui a dit qu’il était amoureux.

Hier, Matt a fourni un aperçu franc de leur romance alors qu’un fan leur a demandé s’ils étaient toujours ensemble ou s’ils étaient juste jumelés pour un temps d’antenne dans une séance de questions-réponses.

Matt a répondu: “Je pense que c’est une bonne question parce que je veux que vous vous mettiez à ma place pendant une seconde.

«Vous pouvez risquer d’être trollé par la nation et avoir tout ce drame et ce mal de tête, ou vous rentrez simplement chez vous.





“Ce n’était absolument pas pour plus de temps d’antenne. Pensez-vous vraiment que j’avais besoin de plus de temps d’antenne après le spectacle qui vient de se produire?

Matt a ajouté qu’il “ne peut pas répondre” à la première partie de la question, demandant s’il est toujours avec Whitney.

La star de télé-réalité a également expliqué s’il soupçonnait que Whitney était en fait son “match OG” après qu’un fan lui ait demandé.

Il a déclaré: «Il y a certainement eu des conversations que nous avons eues où nous étions comme« Vous pensez? Penses-tu? Savaient-ils que cela allait arriver ?’ »

Un deuxième mot: “Matt apparaît comme arrogant, Whitney est tellement faux, ils sont parfaitement assortis l’un à l’autre, mais ils ne méritent en aucun cas d’être autorisés à revenir dans l’expérience.”

Un troisième a alors insisté : “Non – c’est faux – Whitney et Matt remportent l’Oscar de la meilleure connerie pour la caméra.”

