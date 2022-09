Marié à première vue au Royaume-Uni contraint d’ARRÊTER le tournage au milieu d’un échange de femme choquant qui a plongé le spectacle dans le chaos

MARIÉ À première vue, le Royaume-Uni a été contraint d’ARRÊTER le tournage au milieu d’un échange de femme choc qui a plongé la série dans un chaos total.

L’un des experts a expliqué comment les caméras avaient été éteintes lors de l’émission E4 après l'”échange sauvage” de partenaires.

Paul C Brunson – qui aide à mettre en place les partenariats sur l’émission controversée – a révélé que le tournage s’était arrêté à un moment donné.

Il a expliqué qu’un échange de femme était à l’origine de la décision, car les candidats ont eu le temps de se calmer pendant le drame.

“C’était honnêtement l’échange le plus sauvage”, a déclaré Paul, 46 ans, OK! magazine. « À tel point que c’était un défi pour moi, Charlene et Mel.

« Nous en avons longuement débattu. Nous avions même arrêté de filmer avant la scène parce que nous en débattions encore, donc la scène a été retardée parce que nous parlions de les laisser continuer.

Cela vient après qu’il a été révélé qu’un échange de femme WILD devait avoir lieu dans l’émission – après que Whitney CHEATS sur son mari Duka.

Le mariage de Whitney et Duka n’a pas pris un bon départ après qu’elle ait été critiquée pour s’être « moquée » de son nom lors du grand jour et d’une énorme crise pendant leur lune de miel.

Le chagrin est à l’horizon pour eux, Whitney passant la nuit avec une autre star du MAFS UK, Matt Murray – qui trahit également sa femme, Gemma Rose.

Le MailOnline rapporte que la liaison de Whitney et Matt survient alors que les couples passent du temps ensemble lors d’une retraite.





Selon la publication, les téléspectateurs verront Gemma fondre en larmes lorsque l’infidélité sera révélée – Whitney et Matt cherchant à échanger des partenaires.

Une source a déclaré: «Whitney et Matt ont vraiment choqué les autres membres de la distribution en trompant leurs partenaires – non seulement à cause du mal que cela a causé, mais aussi des circonstances.

“Les couples étaient partis pour une retraite de couple et étaient là pour se concentrer sur leurs relations, mais Whitney et Matt avaient d’autres idées.”

Whitney a déjà été fustigée par des téléspectateurs en colère qui l’ont accusée d’utiliser l’émission pour devenir célèbre.

L’un d’eux a fait rage sur Twitter : “Whitney ne chante pas ‘Je t’aimerai toujours’ – je pense qu’elle est là pour être à la télé et pour la ‘renommée’. Je dis juste.

Un autre a écrit: “Whitney s’inscrit à une émission où vous vous mariez au premier regard. Puis fait une scène quand elle doit se marier au premier regard. La soif de gloire me vient à l’esprit.

Un troisième a fustigé: «Whitney est tellement ingrat. On dirait qu’elle ne veut que ses 5 minutes de gloire, en venant dans l’émission. Aucun intérêt pour Duka.

Et un quatrième a même demandé : « Whitney est ici pour 10 minutes de gloire. Débarrassez-vous.

