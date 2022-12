Marié à la première vue, la star Chanita révèle des aveux déchirants après que son ex-mari Jordan l’a larguée à la télévision

MARIÉ À First Sight, la star britannique Chanita Stephenson a fait un confession déchirante après avoir retrouvé son ex-mari Jordan Emmett Connelly sur le spécial de Noël.

Le couple s’est marié dans le cadre de la série de l’émission E4 de cette année – mais le couple s’était secrètement séparé après que Jordan “a cessé de faire un effort” pour voir sa femme à la télévision et “l’a coupée”.

Si Johns / Canal 4

La star du MAFS, Chanita, a fait une confession déchirante alors qu’elle retrouvait son ex Jordan[/caption]

Si Johns / Canal 4

L’ancien couple se retrouve face à face à la réunion de Noël[/caption]

Des mois après la fin du tournage de la série, l’assistante sociale de 30 ans a admis qu’elle avait enfin «fermé» après avoir été brutalement larguée à la télévision.

S’adressant exclusivement à The Sun, Chanita a déclaré: «Je pense que j’ai eu ma fermeture du tournage de Noël pour être honnête – que ma fermeture.

« En fait, je me sens vraiment bien et je suis prêt à me remettre sur les rails.

“Je suis bien placé.”

La star de la télévision a expliqué qu’elle avait fermement fermé la porte à toute future réconciliation avec son ex Jordan, 29 ans.

“Il n’y a aucune chance pour nous de nous remettre ensemble, cette porte est fermée, je l’ai ouverte un peu avant mais elle a claqué, la clé a fondu, elle ne s’ouvre plus. C’est ce que je ressens », a-t-elle poursuivi.

Le candidat amoureux malchanceux a admis qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre eux et qu’ils étaient en fait toujours en contact.

Chanita a ajouté: “Je suis amie avec Jordan, je discute pas mal avec lui, mais c’est juste ça.

“Je préférerais que nous soyons de bons amis, parce que c’est quelque chose, c’est lui qui m’a accompagné tout au long de l’expérience et nous avons beaucoup de souvenirs que nous partageons, nous ne sommes que des amis.”

Chanita a déclaré qu’il peut être émouvant de se regarder à la télévision car elle est obligée de “revivre les sentiments” encore une fois, malgré la fin de la série il y a des mois.

“Je ne pense pas que nous nous en soyons remis, vous faites l’expérience et puis il y a un vide et ensuite c’est diffusé”, a-t-elle déclaré lors de la Kiss Haunted House Party.

“Quand il est diffusé, vous devez le revivre, puis vous y revenez et cela évoque toutes sortes de sentiments.”

Elle a confirmé que la réunion festive sera explosive, qui verra les stars actuelles et anciennes de l’expérience à succès E4 profiter d’une soirée sous un même toit.

“Je suis au spécial de Noël, ça va être fou, les gens voudront certainement le regarder”, a taquiné Chanita.

« C’est un mélange intéressant, à surveiller.

« Avouons-le, tout dîner dans lequel MAFS est impliqué sera fou.

“Je suis trop chic pour jeter des verres sur les gens.”

Un initié de la télévision a déclaré: «Les patrons sont ravis du succès de cette série jusqu’à présent et ont pensé qu’un spin-off de Noël serait le moyen idéal pour en tirer parti.

“Ce sera un format similaire à celui de la spéciale Love Island en 2018, les plus grandes stars de cette série et des précédentes restant ensemble dans une grande maison de campagne.”

Ce n’est pas seulement la première fois que Married At First Sight UK organise une spéciale festive, mais c’est aussi la première fois que des noms de différentes séries apparaissent ensemble à l’écran.

Notre source a ajouté : “Le casting final est toujours en cours, mais attendez-vous à voir tous vos favoris revenir.

«Il y aura des larmes, de la romance et beaucoup de vieilles blessures rouvertes.

“Ça va être un vrai cracker de Noël qui va faire exploser la saison des fêtes.”

Married At First Sight UK a diffusé une émission spéciale après le lancement de la série en cours le mois dernier, les stars de la série de l’année dernière informant les fans de la façon dont leur vie a changé depuis la série.

Mais il ne fait aucun doute que le fait d’avoir les candidats – composés d’anciens couples en guerre – réunis sous un même toit offrira une vision spectaculaire.

Si Johns / Canal 4

Chanita a déclaré que les retrouvailles seront explosives[/caption]

Simon Johns / CPL Productions

CPL Productions