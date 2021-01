MARIÉ À First Sight, Ines Basic et Sam Ball de l’Australie ont tous deux affirmé que leur liaison dans l’émission était truquée pour les caméras.

Une série d’échecs de montage clignotent et vous les manquez confirment également que leur nuit torride ensemble a été complètement organisée, mais seule une poignée de fans a repéré les erreurs révélatrices.

Au cours des épisodes de cette semaine sur E4, des téléspectateurs indignés ont regardé le couple tromper leurs partenaires et passer la nuit ensemble dans une chambre d’hôtel de la Gold Coast.

Cependant, certains fans aux yeux d’aigle ont remarqué qu’Ines avait d’abord été filmée en train de frapper à la chambre d’hôtel 1904 pour voir Sam – mais la photo suivante les montrait en train de flirter à l’extérieur de la chambre 1902.

Ines, 30 ans, a ensuite été filmée grimpant dans son lit avec une culotte noire, mais le lendemain matin, alors qu’elle se précipitait dans sa propre chambre, elle portait maintenant des sous-vêtements blancs.

De nombreux téléspectateurs se sont également demandé comment Ines avait déjà une brosse à dents et des lingettes de maquillage dans la chambre de Sam, après avoir été vue arriver les mains vides.

S’adressant à Twitter, un fan mécontent a écrit: « Toute l’émission est tellement fausse qu’elle devient difficile à regarder. Ines et Sam font semblant de se réveiller avec des caméras là-bas. »

« Je me demande combien de fois ils ont dû filmer cette fausse scène », a écrit un autre du moment. « C’est tellement faux et tellement mis en scène. »

Un troisième intervint: «Ines frappe à la mauvaise porte, mais étonnamment Sam répond toujours et la laisse entrer dans la pièce.

« Allez les producteurs, c’est pire que d’avoir apporté un changement de sous-vêtements blancs et une brosse à dents à leur ‘rendez-vous’ hier soir. »

Après les scènes initialement diffusées en Australie, Sam a déclaré sur Instagram: « C’est la télé. Cela ne s’est pas produit. Si vous remarquez le changement de vêtements d’Ines dans le montage, nuit et matin. Ce sera un bon point de référence. »

Il a déclaré plus tard dans une interview à la radio: « J’étais vraiment très attiré par Ines – d’une certaine manière – mais [the storyline] a été définitivement poussé et manipulé davantage.

« Comme toute la série, nous savons tous que ce n’est pas complètement réel, donc il a été définitivement manipulé de cette manière. »

Pendant ce temps, Ines a déclaré au Sun: « C’était essentiellement un script et [the editing] a été manipulé. «

Avant Marié à la première vue, Sam a travaillé comme acteur et mannequin à Sydney et est même apparu dans un épisode de Home and Away en tant que River Boy en 2018.

Ses co-stars Dino Hiro, Melissa Lucarelli et Mike Gunner ont également une expérience d’acteur.

Ines, surnommée « la mariée la plus détestée d’Australie », a récemment révélé qu’elle avait eu 25000 £ de procédures cosmétiques après le spectacle.

La star de télé-réalité, qui a été critiquée par les fans britanniques pour son traitement envers son mari Bronson Norrish, avait l’air méconnaissable lorsqu’elle a dévoilé son nouveau look.

Depuis le tournage en 2019, elle a eu du remplissage pour les lèvres, du Botox et a transformé son sourire avec des facettes en porcelaine « Picasso » coûteuses sur ses dents supérieures et inférieures.

Ines raconte au Sun: «Quand le dentiste a refait ma bouche, cela a changé l’alignement et c’était un peu comme avoir une reconstruction de la mâchoire aussi.

« Je reçois également du Botox dans les muscles masséters, c’est pourquoi mon visage est maintenant très différent. »

Ines est maintenant une influenceuse Instagram à plein temps en Australie, a travaillé avec les plus grandes marques de beauté et a été transportée à Los Angeles pour le lancement de produits.

Sam a également modifié son apparence après le spectacle – se raser la tête et se muscler dans la salle de sport.

Bien qu’elle ait été diffusée pour la première fois en 2019, la série est toujours en cours ici au Royaume-Uni et les fans sont désespérés de savoir ce qui va se passer entre Sam et Ines.

Sam a été jumelé avec Elizabeth tandis qu’Ines a épousé l’ancien strip-teaseur Bronson, mais aucune relation n’était compatible.

La semaine dernière, lors du premier dîner des couples, Elizabeth est arrivée en solo et a expliqué que Sam était allé aux funérailles de la mère de son ex quelques jours auparavant et ne l’avait pas contactée depuis.

Lorsqu’il s’est présenté au milieu du repas, il ne pouvait pas voir ce qu’il avait fait de mal et les téléspectateurs l’ont accusé de faire du gaz.

Puis cette semaine, il est arrivé seul à une fête et a révélé qu’il avait contracté la varicelle.

Cela n’a cependant pas dissuadé Ines, qui s’est faufilée loin de Bronson pour avoir une conversation intime avec Sam dans laquelle ils se sont tenus la main et ont failli s’embrasser.