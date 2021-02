Marié à la première vue, Cam et Jules, australiens, révèlent qu’ils essaieront un autre bébé l’année prochaine et prévoient d’en avoir trois

MARIÉS, le couple doré d’At First Sight, Cameron Merchant et Jules Robinson, prévoit d’agrandir leur couvée de deux – et d’essayer d’avoir leur prochain bébé en 2022.

Le propriétaire de la marque Figurine, Jules, qui a donné naissance à leur premier fils Oliver Chase en septembre 2020, s’est récemment ouvert sur l’horrible trolling qu’elle a subi pendant sa grossesse – une personne malade lui souhaitant une « fausse couche douloureuse ».

Heureusement, tout allait bien avec la naissance du tout-petit et le « côté obscur » de la renommée des stars de la télé-réalité n’a pas éloigné les tourtereaux de leurs projets de vie.

Lors d’une conversation avec New Magazine, le coiffeur Jules a donné un aperçu de leurs rêves d’une grande famille et a déclaré: « Nous allons probablement essayer [for a baby] dans un an.

« J’adorerais en avoir trois, » avant d’interroger le joueur de cricket Cam: « Vous en voudriez aussi trois, n’est-ce pas? »

Il a répondu: « Ouais pas de problème! » avant que Jules continue: « Nous aimerions une petite armée d’entre eux mais c’est tellement dur. »

Cam, qui a raconté à quel point il était « protecteur » à propos de Jules quand les brutes du clavier frappent, a jailli de sa « fantastique » femme.

Il a ajouté: «Elle m’a dit que ce serait le meilleur rôle qu’elle aurait jamais joué et elle n’a pas tort.

« Je l’ai vue grandir et s’adapter. C’est la mère la plus merveilleuse et la plus aimante. »

Les tourtereaux sont la grande réussite de l’émission E4, deux ans après son tournage.

Le couple s’est fiancé à la fin de la saison six de Married At First Sight Australia et s’est marié en novembre 2019.

Admettant que certains intimidateurs en ligne étaient «très forts» derrière la sécurité de leurs écrans d’ordinateur, Jules a détaillé comment leurs insultes étaient le «côté sombre» de son parcours de maternité.

Jules a déclaré à la même publication: « Au début, c’était du bodybuilding, mais mon pire était quelqu’un qui disait ‘J’espère que vous avez une fausse couche douloureuse.' »

Pendant ce temps, la vie parfaite du couple est maintenant devenue la source d’un examen minutieux pour l’une de leurs anciennes co-stars, Jessika, qui est convaincue qu’ils se connaissaient avant le début du tournage de la série.

Elle a dit Métro: « J’ai cette étrange théorie du complot sur Cam et Jules, et tout le monde pense que je suis bizarre et fou mais je suis désolé …

«Il est impossible que vous rencontriez un parfait inconnu, fassiez tout ce que nous avons fait et aimiez complètement cette personne, tous les aspects.

« Ils n’ont jamais eu un seul combat, ils n’ont jamais eu un seul désaccord, ils n’ont jamais rien eu. Ma théorie du complot est qu’ils étaient ensemble avant le spectacle. »

Malgré les pensées de Jessika sur la mise en scène du spectacle, un porte-parole de l’heureux couple a insisté: « Je peux confirmer que Cam et Jules ne s’étaient jamais rencontrés auparavant et que tous les candidats ont véritablement participé à l’expérience en tant qu’étrangers. »