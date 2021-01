Elizabeth Sobinoff, australienne mariée à la première vue, a transformé sa silhouette après que son marié eut fait des remarques tranchantes sur son corps le jour de leur grand jour.

La personnalité de la télé-réalité, 29 ans, est apparue dans la sixième série de l’émission à la recherche d’amour et a été jumelée au mannequin Sam Ball.

Et quand elle a regardé la série en arrière, elle a été horrifiée d’entendre Sam faire des commentaires sur son corps – ce qui l’a incitée à perdre près de deux pierres.

Dans les scènes diffusées dans la série Down Under, Sam a fait honte à Elizabeth en disant à l’équipe de tournage qu’il « n’était jamais sorti avec une fille aussi grande qu’elle ».









Depuis l’émission, dans laquelle Sam et Elizabeth ne sont pas allés loin dans l’expérience, Elizabeth a fait le régime 5: 2 et est allée au gymnase.

Le nouveau régime d’Elizabeth signifie qu’elle mange moins de 600 calories deux jours consécutifs par semaine.

L’année dernière, Elizabeth a déclaré au magazine de l’OMS qu’elle ne voulait pas «glorifier» sa minceur.

Elle a expliqué: « C’est toujours beaucoup moi. Je sais que les gens vont dire: » Eh bien, vous avez l’air complètement différent de la façon dont nous vous avons vu l’année dernière. » . Nous grandissons, en tant que personnes. Je ne glorifie pas le poids [loss] et dites: « Je vais mieux maintenant ». «

En mai 2019, Elizabeth a parlé à 9Honey et a expliqué comment ses problèmes de santé pouvaient affecter son poids.

Au cours de l’entrevue, elle a révélé qu’elle souffrait de deux problèmes de santé chroniques: la porphyrie, une maladie du sang et le lupus.







(Image: Instagram)



Elle a dit: « J’ai été assez honnête sur la façon dont, lorsque je suis malade, je fluctue dans mon poids. »

Elizabeth est apparue deux fois sur Marié à la première vue en Australie.

Lors de son premier passage, l’homme avec qui elle était jumelée – Sam Ball – l’a trompée avec une autre épouse, Ines Basic.

Elle est ensuite revenue au spectacle l’année dernière et a été jumelée avec Seb Guilhaus.

Elizabeth et Seb sont sortis ensemble pendant un an après la fin de la série, puis se sont séparés en janvier 2021.

Dans une déclaration commune, ils ont déclaré: «Nous avons décidé d’un commun accord de mettre fin à notre relation en tant que petit ami et petite amie.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



«Nous tenons à remercier tout le monde pour le soutien sans fin que nous avons reçu sur nos plateformes. Soyez gentil et respectueux.

«Nous savons que vous avez suivi certaines parties de notre voyage, mais rappelez-vous que nous sommes de vraies personnes et que nous naviguons tous les deux dans cette période au mieux de nos capacités.»

Ils ont ajouté: «C’est encore frais pour nous deux, nous savons juste qu’il y a eu une certaine curiosité car nous avons partagé des parties de notre relation en ligne et nous nous sommes rencontrés à la télévision nationale.

«Nous nous respectons tous les deux et sommes toujours impliqués dans la vie de chacun. Nous nous sommes tous les deux choyés et avons grandi ensemble. Nous aimerions envoyer de l’amour et de bons vœux à tous.

* Marié à la première vue en Australie diffusé sur E4 à 19h30