Marié à la date de réunion de First Sight UK révélée – et c’est tellement explosif qu’il sera diffusé pendant DEUX nuits

La date de réunion de MARRIED at First Sight UK a été révélée – et elle est tellement explosive qu’elle sera diffusée pendant DEUX nuits.

Nous avons révélé que la production avait été forcée d’intervenir après une série de disputes dans le casting.

Et les téléspectateurs pourront voir toute l’action deux épisodes de retrouvailles qui auront lieu la semaine prochaine le lundi 17 octobre à 20h et le mardi 18 octobre à 21h.

“La réunion est tellement explosive cette année qu’elle est diffusée sur deux nuits”, a déclaré un initié de la télévision.

“Cela signifie que les fans obtiennent le double d’action alors qu’ils profitent d’un dîner rempli de potins suivi d’une réunion tendue qui provoque des feux d’artifice entre les membres de la distribution.

“Les téléspectateurs verront également qui est resté ensemble et qui s’est séparé depuis la fin de l’expérience.”

Ce fut une série très chargée, secouée par de nombreux drames, un scandale de liaison et une arrestation hors écran.

Et c’est sur le point de devenir encore plus choquant, car pour la première fois, les 20 candidats se retrouvent face à face pour une “nuit de chaos”.

Une source a déclaré au Sun : « La réunion ne ressemble à rien de ce que vous avez vu auparavant – tout commence.

“C’est explosif, disons simplement que les dîners précédents n’ont rien su de ce qui va se passer.”

La réunion verra les candidats diffuser leurs affaires inachevées, mais les choses empirent lorsque les patrons de l’émission sont obligés d’intervenir.

Il y a eu une semaine de controverse lorsque les téléspectateurs ont exigé que Matt Murray et Whitney Hughes soient expulsés de l’émission en étant “faux”.

Ils se sont reconnectés après avoir trompé leurs partenaires plus tôt dans l’expérience.

Alors que Matt, 32 ans, avait épousé Gemma, 30 ans, et Whitney, 31 ans, s’était attelée à Duka, également âgée de 31 ans – ils ont trompé leurs partenaires le mois dernier.





Le couple a ensuite obtenu la permission des experts de rester dans l’émission de rencontres controversée, mais les fans sont restés furieux.

Ils se sont tournés vers les médias sociaux pour dire que Matt et Whitney sont “faux” et ont demandé qu’ils soient retirés du programme.

