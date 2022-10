Marié à First Sight’s Matt tout sourire en vacances avec la mariée de 2021 Marilyse après la révélation d’une romance secrète

MARIÉ À la première vue, la star Matthew Murray a partagé des photos de son voyage en vacances avec la star de 2021 Marilyse Corrigan.

Selon certaines rumeurs, le couple sortirait ensemble après que The Sun Online a révélé qu’ils s’étaient secrètement vus et qu’ils se sont même envolés pour passer des vacances ensoleillées ensemble.

Matt rayonnait en partageant des vidéos de ses vacances[/caption]

Marilyse a posé à ses côtés alors qu’il fumait dans un espace extérieur de l’hôtel[/caption]

Le couple est maintenant ensemble en Turquie, après que des amis ont dit au Sun qu’ils comptaient l’un sur l’autre pendant les périodes de stress sous les projecteurs.

Dans les courts clips partagés sur Instagram, le couple a été vu en train de fumer au bord de la piscine d’une soirée, avec un Matt souriant faisant un panoramique vers Marilyse, puis son fils, puis de nouveau vers son visage.

Dans un autre, il a posté un selfie torse nu au bord de la piscine.

Une source a déclaré: “Au départ, ils n’étaient que des amis – Marilyse tenait à offrir son soutien à Matt pendant la diffusion de l’émission et il a commencé à avoir beaucoup de contrecoups.

«Elle aime un mauvais garçon et a senti qu’il y avait une étincelle entre eux, alors les choses sont devenues romantiques.

“Ils se sont rencontrés pour des rendez-vous secrets – même si Matt était censé garder les apparences qu’il était toujours en couple avec Whitney jusqu’à la fin de la série diffusée.”

Les deux stars ont connu des moments difficiles au cours de leur série respective de la série, les rêves de Marilyse d’un mariage avec Franky Spencer s’effondrant au cours de la série.

Pendant qu’ils ont duré jusqu’à la réunion spéciale et au-delà, Marilyse a expliqué plus tard qu’elle sentait que les éléments romantiques de leur relation s’étaient taris, les laissant davantage comme des amis.

Marilyse a déclaré au Sun : “Quelques semaines après les retrouvailles, nous nous sommes séparés, nous ne nous sommes même pas disputés, nous avons juste mutuellement convenu que nous n’étions peut-être pas l’avenir l’un de l’autre.

“C’est vraiment triste car nous nous entendions très bien et Franky a un cœur en or, mais en dehors de l’expérience, j’ai dû penser : ‘Est-ce que je veux être avec cette personne pour toujours ?’





“L’expérience était très complète et les attentes après l’étaient également, je pense que les choses sont peut-être allées trop vite.

“J’ai vu beaucoup de Franky et ça l’a probablement gâché parce qu’on a passé trop de temps ensemble.”

Pendant ce temps, Matt est devenu un marié hors pair lors de l’expérience de 2022 lorsqu’il a épousé la femme d’affaires tatouée Gemma, pour la quitter puis réintégrer l’expérience avec Whitney, une co-star dont le mariage avec Duka s’était rompu.

Au moment de la finale, Whitney et Matt se sont également séparés, et Matt s’est effondré de façon spectaculaire hors de l’émission de retrouvailles après avoir fait face à des affrontements avec d’autres participants.

Il a dit aux experts en rencontres : « À la sortie de l’expérience, nous avons passé beaucoup de temps ensemble pour commencer, n’est-ce pas ? Whitney est venue chez moi, je suis descendu chez Whitney. Je pense juste que nous avons atteint quelques limites. C’est de la merde. C’était, c’était de la merde.

Married At First Sight UK est disponible sur Channel 4 On Demand