Marié à First Sight UK, Jess Potter révèle un nouveau petit ami quelques semaines seulement après avoir quitté la série et dit qu’elle est ” amoureuse “

La star de MARIED AT First Sight, Jess Potter, a révélé qu’elle avait trouvé l’homme de ses rêves après avoir quitté la série.

L’hygiéniste dentaire, 31 ans, a déclaré qu’elle était plus heureuse que jamais après avoir emménagé avec son nouveau copain et a admis qu’elle était amoureuse.

La star du MAFS Jess Potter a trouvé l’amour avec son petit ami TJ[/caption]

La superbe brune – qui s’est mariée avec la strip-teaseuse PJay Finch lors de l’émission E4 – est maintenant dans une nouvelle relation avec l’ingénieur gazier TJ O’Reilly.

S’adressant exclusivement à The Sun à propos de sa romance, Jess a déclaré: “Je n’ai aucun regret, j’ai quitté la série et j’ai rencontré mon petit ami avec qui nous vivons maintenant ensemble.

“Si ces séquences n’avaient pas eu lieu auparavant, je ne l’aurais pas rencontré.

“Je suis éperdument amoureux, cela ne fait que quatre mois, nous vivons ensemble maintenant – il a emménagé il y a deux semaines et nous sommes juste obsédés l’un par l’autre.

“J’attends ça depuis longtemps, 31 ans.”

La favorite de la télévision a défendu sa “réaction excessive” au travail de son mari après avoir été critiquée par les fans.

“Vous passez tant de mois à dire qui vous voulez et ce que vous voulez – ils vous demandent même quel parti politique”, a-t-elle expliqué.

“J’ai dit que je ne voulais pas de strip-teaseuse et ne me donne personne de musclé car cela me fait grincer des dents et j’ai dit quelqu’un qui a sa propre maison – je ne dis pas que tu es mauvais pour vivre avec ta mère mais c’est ce que j’ai demandé .

“Donc, quand je n’ai pas compris cela, je me suis senti vraiment mal fait.





“Ce que vous n’avez pas vu, c’est que le jour du mariage, j’ai dit à la caméra ‘Suis-je une blague pour vous tous, c’est ma vie, j’ai l’impression que vous m’agressez’.”

Jess a admis qu’elle et PJay avaient mis fin au processus en tant qu’amis, mais étaient simplement “incompatibles” sur le plan romantique et ne devraient pas être critiqués pour être “honnêtes”.

Elle a poursuivi: “Dans la vie, ne devriez-vous pas simplement être honnête, nous sommes en 2022, vous devriez pouvoir dire non à n’importe quoi même si c’est juste répondre à quelqu’un dans un DM, vous avez le droit de dire non ce n’est pas quoi tu veux.

“Ce n’était pas comme si j’allais ‘oh mon dieu tu es une strip-teaseuse’ – ce n’est tout simplement pas ce que je veux.

« Pour moi, nous sommes à différentes étapes de notre vie, je suis prête à avoir un bébé et à m’installer. Si mon mari est absent le week-end et la nuit et que je travaille 10 heures par jour, comment cela fonctionnerait-il réellement, ce ne serait pas le cas.

“C’était mon point de vue, et je l’ai dit à plusieurs reprises pendant le tournage, mais aucun de ce contexte n’a été montré.

“Tout ce qui a été montré, c’est que je disais – c’était un strip-teaseur, mais ils ont raté l’autre côté de ce que je disais, donc c’était un montage vraiment injuste dans ce sens parce que j’ai dit les raisons pour lesquelles mais aucune d’entre elles n’a été montrée.

La fanatique de Harry Potter était frustrée que certaines scènes aient été “montées” pour la faire ressembler à la “méchante”.

“Je pense qu’en entrant, ils ont leur récit et même lors de la première cérémonie d’engagement, Paul a dit que lui et PJay se connaissaient à l’extérieur et avaient des amis communs et a dit qu’il savait qu’il était là pour les bonnes raisons”, a-t-elle déclaré.

“Paul m’a dit que cela m’a fait sentir que c’était un parti pris complet.

“Je n’ai jamais été horrible avec lui, nous nous sommes entendus comme une maison en feu, je n’ai jamais été méchant avec lui, nous n’étions tout simplement pas compatibles.”

Jess a également parlé de l’horrible pêche à la traîne qu’elle a vécue et a admis qu’elle avait vu un thérapeute.

“Je trouvais ça vraiment difficile avec la quantité de trolls que je recevais et les gens étaient méchants avec moi – j’étais juste honnête, n’est-ce pas ce que tu es censé faire, je ne vais pas le conduire pour une émission de télévision », a-t-elle déclaré.

« Les menaces de mort étaient horribles ; J’ai eu une crise de panique majeure un jour alors que je rentrais à la maison et j’ai dû arrêter ma voiture et appeler mon ami.

“J’ai fini par entrer en contact avec un thérapeute, alors j’ai commencé à le faire.

« Ces gens ne nous connaissent pas et de prendre le temps de leur vie pour dire ‘Je vais te trouver et te tuer’.

“Nous sommes tous des humains, nous sommes juste des gens normaux avec une vie normale et vous pensez que c’est normal de venir nous voir, c’est dégoûtant!”

