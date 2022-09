Marié à First Sight UK “a autorisé l’agresseur” à épouser un inconnu malgré “trois ex avertissant la police à son sujet”

Une star de REALITY a été autorisée à épouser un inconnu à la télévision malgré le fait que trois ex aient porté plainte contre la police pour son abus émotionnel présumé.

Ils affirment que les créateurs d’émissions ont ignoré les alertes concernant George Roberts, 40 ans, à droite, qui apparaît sur Married at First Sight UK sur Channel 4-run E4.

Matt Monfredi / Canal 4

Matt Monfredi / Canal 4

E4

Les téléspectateurs ont affirmé qu’il y avait des «drapeaux rouges» dans le comportement de George lorsqu’il a commencé à googler ses relations précédentes[/caption]

Ses trois ex-petites amies récentes ont déposé des plaintes indépendantes auprès de la police au sujet de son comportement présumé « obsessionnel », « manipulateur » et « abusif ».

Ils sont horrifiés que Roberts ait pu épouser un inconnu dans la série.

Les femmes ont sonné l’alarme après l’avoir vu dans des bandes-annonces pour la série actuelle de l’émission de matchmaking E4 – mais disent que leurs affirmations ont été ignorées.

Roberts a été sélectionné par des experts pour participer à la série actuelle de l’émission et a épousé l’ex-Mme Grande-Bretagne April Banbury qu’il a rencontrée à l’autel pour la première fois.

EN SAVOIR PLUS SUR MAFS AMOUR & GUERRE MAFS UK Gemma qualifie l’émission d ‘”inacceptable” et menace de porter plainte contre l’Ofcom ‘C’ÉTAIT UN CUL’ Lara de MAFS SLAMS ex Richie pour “avoir simulé un intérêt et m’avoir jeté sous le bus”

L’un des ex a déclaré: “Je suis tellement choqué de voir qu’on lui a donné une tribune dans une émission de télévision. J’ai envoyé un message à Marié au premier regard. J’ai dit que je l’avais signalé à la police.

“Ils ont demandé des informations supplémentaires que j’ai données et je n’ai jamais rien entendu d’autre.”

Un autre ex a déclaré: “J’ai contacté Married at First Sight, E4 et All4 et les producteurs pour leur dire qu’il était un agresseur émotionnel et mental connu des femmes.”

Le troisième a dit : « J’ai envoyé tout ce que j’avais. Ils ont dit qu’ils allaient se renseigner. »





Les femmes étaient toutes sorties avec lui depuis qu’il avait divorcé de sa première femme. Ils ont chacun dit aux flics qu’il les avait « bombardés d’amour » en les comblant d’affection et de cadeaux avant que son comportement ne devienne « coercitif et contrôlant ».

La série est à mi-chemin de sa course. Le conseiller financier George, père de quatre enfants du Worcestershire, est parti en lune de miel dans les Caraïbes avec April.

Mais elle a laissé entendre sur Instagram ce week-end que la relation était terminée.

Elle a écrit: «Les traumatismes qui ont été provoqués par cette émission m’ont fait réévaluer les choses. J’ai vraiment et je n’ai pas honte de l’admettre, je consulte un thérapeute depuis.

Érotème

Matt Monfredi / Canal 4

Channel 4, qui diffuse E4, a affirmé que des contrôles rigoureux avaient été effectués sur les candidats et que “toute allégation de cette nature est prise extrêmement au sérieux”.

Une source de l’émission a affirmé qu’elle n’avait pas été informée des allégations avant que le couple ne se marie dans l’émission.

Women’s Aid a déclaré que l’industrie du divertissement devrait envoyer un message clair: la violence domestique ne sera pas tolérée.

Hier soir, April a déclaré: «Ces révélations m’ont assommé pendant six ans. Ma tête tourne trop pour commenter.

En savoir plus sur le soleil QU’EST-CE QUE SUPP Je suis nutritionniste – voici 13 suppléments pour vous aider à mieux dormir ACHAT BON MARCHÉ Une femme partage une offre de 7,99 £ qui l’aidera à réduire ses factures d’électricité

Un porte-parole de Roberts a déclaré: «George nie catégoriquement ces allégations. En tant que père de filles, il trouve ces accusations profondément bouleversantes et ne tolère pas les abus ni ne se comporte de cette manière.

“Ces allégations n’ont jamais été portées à son attention, enquêtées ou approfondies par la police pour une bonne raison car elles ne sont tout simplement pas vraies.”