Marié à First Sight UK 2022 RECAP: Matt & Whitney veulent se réunir alors que le dîner se termine dans une rangée EXPLOSIVE

MARIÉS Matt et Whitney de At First Sight ont provoqué le CHAOS la nuit dernière, alors que les couples se sont réunis pour un dîner explosif.

Un dîner apparemment idyllique s’est terminé par un désastre lorsque Gemma Rose a découvert la romance naissante de Whitney avec Matt.

Les couples MAFS étaient divisés sur les actions du couple, certains qualifiant Matt de “irrespectueux”.

Après avoir échappé au chaos du dîner, Matt et Whitney ont partagé un baiser romantique sur un pont avant de passer la nuit ensemble.

Pendant ce temps, Gemma et Duka ont été dévastées d’apprendre que leurs épouses les avaient trompées lors de l’émission tendue de l’E4.

