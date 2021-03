Marié à First Sight, les téléspectateurs australiens prennent les armes alors que les réunions de Martha & Michael et Ning & Mark sont annulées

MARIÉ à First Sight Australie, les téléspectateurs se sont levés dans les bras alors que les réunions de deux couples étaient annulées.

Les téléspectateurs ont dit qu’ils se sentaient « trompés » lorsque la chance de Martha et Michael, et Ning et Mark de diffuser leurs affaires inachevées sur les canapés ne s’est pas produite dans la série E4 la nuit dernière.

L’un d’eux a demandé: « Où étaient les discussions sur le canapé avec Ning et Mark et Suzie et Billy et même Martha et Michael? Ils devraient tous avoir leur mot à dire! »

Un autre gémit: « Je voulais vraiment entendre parler de Ning et Mark en particulier 😔 »

Comme un autre pensait qu’ils l’avaient manqué et ont dit: « Ont-ils montré Martha et Michael? Ou était-ce si ennuyeux, ils l’ont laissé de côté? »

Alors qu’un autre faisait rage: « Je me sens vraiment tellement trompé par cet épisode de retrouvailles !!! Je voulais savoir ce que Ning et Mark pensaient l’un de l’autre … Je voulais voir Martha se faire tirer dessus sur sa merde !! Je voulais voir si la femme de Billy était désolé !! J’AI BESOIN DE FERMETURE «

La relation entre Martha Kalifatidis et Michael Brunelli a été l’un des matchs les plus forts de la série 6 de Married at First Sight Australia, qui a été filmée il y a deux ans mais n’est diffusée que sur E4 pour les fans britanniques maintenant.

Dans un récent post sur Instagram, le couple a écrit: « Royaume-Uni et Irlande, nous vous aimons tellement! Merci pour tout l’amour au cours des derniers mois. Je suis ravi que vous ayez apprécié notre voyage MAFS!

« Oui! Nous sommes toujours ensemble presque 3 ans plus tard. »

Les téléspectateurs ont été stupéfaits lorsque Ning Surasiang a dit oui à la poursuite de la relation avec Mark Scrivens, mais il a déclaré qu’il avait décidé de mettre fin à leur mariage lors de la cérémonie finale.

À l’époque, Ning était furieux en disant: «Arrêtez-vous. C’est du taureau **** ».

Mais après le spectacle, ils ont commencé à se parler et sont devenus de bons amis.

Ils sont maintenant heureux dans de nouvelles relations.