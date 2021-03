Marié à First Sight Les fans d’Australie furieux alors que Mike défend Sam avant qu’Ines n’intervienne pour protéger sa rivale amoureuse Elizabeth

MARIÉ à First Sight Les fans d’Australie étaient furieux la nuit dernière lorsque Mike a défendu le rat amoureux Sam avant qu’Ines n’intervienne pour protéger sa rivale Elizabeth.

Sam ne s’est pas présenté aux discussions finales sur le canapé, laissant « l’ex-épouse » Elizabeth exprimer ses frustrations face à l’échec de leur relation avec le groupe.

Mais cela s’est terminé par une confrontation entre elle et l’ami de Sam, Mike, qui a blâmé Elizabeth d’avoir chassé Sam.

Tout a commencé lorsque les experts en rencontres Mel Schilling et John Aiken ont demandé au groupe d’être « honnête » et « d’obtenir une vraie clôture sur les problèmes que vous avez toujours ».

John a ajouté: « Avant de commencer, je dois vous dire que Sam a décidé de ne pas y assister ce soir. »

Les caméras ont allumé Ines, qui était secrètement sortie avec Sam, et elle a chuchoté: « Intéressant. »

Tandis qu’Elizabeth a dit à haute voix: « (Il) ne peut pas être tenu responsable des choses »

Plus tard, Elizabeth a eu la chambre et a dit au groupe et a parlé de Sam se faufilant derrière son dos avec Ines, et l’appelant « grosse ».

Elle a dit: « Je recevais des choses totalement différentes par lui. Et puis il a fait le tour en disant ‘c’est juste une grosse qui veut me frapper.' »

Mike pouvait être vu devenir plus agité pendant qu’elle parlait et il a finalement réagi en disant: « Attendez une seconde, il n’aurait pas dû dire ces choses sur votre corps, mais j’ai vu la façon dont vous me traitez.

« J’ai vu comment vous vous comportez. Je ne peux qu’imaginer que vous l’avez chassé avec ce comportement. C’est la vérité. »

Elle a répondu avec colère: « Non Mike, arrêtez avec ce BS. Vous le protégez toujours. Il doit être tenu responsable de certaines des choses qu’il fait. »

Mais il a continué à pousser et a dit: « Vous avez été assis ici pour réprimander mon compagnon et oh nous devons nous asseoir et l’écouter? Nous avons tous des défauts ici. »

Finalement, Ines a surpris les téléspectateurs quand elle est entrée, en disant: « Mais avez-vous eu une relation avec Sam? Avez-vous passé du temps seule avec lui dans une pièce. Alors le connaissez-vous comme si elle le connaissait? Ou comme on voit ses côtés, comme moi? «

Revenant à Elizabeth, Mike a dit: « Eh bien, je lui ai probablement parlé plus que vous ne l’avez fait …

«Vous savez ce que je défendrai pour mon pote. Il n’est pas là pour parler en son nom.

Ses commentaires ont déclenché la fureur chez Ines et elle l’a fustigé en disant: « Vous vous entendez? Elizabeth mérite la fermeture. Elle avait une sorte de connexion et une relation là-bas. »

Finalement, Mike s’est excusé en disant: « Je m’en tiens à cela. Je suis désolé qu’il vous ait fait honte, il n’aurait pas dû faire ça. C’était une erreur. Mais vous deux n’alliez pas travailler. »

Les téléspectateurs étaient tout aussi en colère contre Mike qu’Ines et Elizabeth, avec un écrit sur Twitter: « Oh Mike Mike Mike .. J’ai juste décidé de vous aimer et puis vous allez un bâton pour Sam le menteur compulsif … à quelle vitesse vous avez p * ** m’a laissé tomber lol 😂 «

Sam Ball, un Australien marié à la première vue, évite une finale explosive

Un autre a déclaré: « Mon sentiment envers Mike change au quotidien. Ce soir, il est ak ** bhead … un sexy, Jason Statham-esque k ** bhead, mais ak ** bhead néanmoins. »

Un autre a écrit: « Mike s’expose comme un sexiste – l’horreur du choc PAS »

Et un autre déclamé: « Comment ton pote maintenant Mike ?? #MAFS #MarriedAtFirstSight »