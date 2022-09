Marié à First Sight, Lara Eyre révèle enfin qui est son ex à Hollywood – et c’est une ÉNORME star

MARIÉ À First Sight La star britannique Lara Eyre a fait parler de lui lorsqu’elle a révélé qu’elle sortait avec un acteur très célèbre.

La serveuse, 49 ans, qui est apparue sur MAFS UK et a épousé Richie Dews, a partagé les ragots lors d’une séance de questions-réponses avec les fans sur Instagram.

Lara a avoué timidement : “Je suis peut-être sortie avec quelqu’un de Sons Of Anarchy” en réponse à la question : “Qui est ton ex le plus célèbre ?”

Les fans ont rapidement parcouru Internet à la recherche d’indices pour déterminer avec lequel des acteurs de l’émission de gangs de motards à succès elle était en couple.

La maman de deux enfants est restée silencieuse sur l’identité de la star d’Hollywood, mais a maintenant été claire lors d’une interview exclusive avec The Sun.

L’ancienne danseuse et mannequin professionnelle Lara a avoué : « C’est Charlie Hunnam. Je suis sortie avec Charlie Hunnam pendant un moment, il était adorable et j’ai toujours eu un faible pour lui.

“J’étais ami avec Antony Cotton qui est sur Coronation Street, et il tournait Queer As Folk.

“J’ai vu Charlie à la télévision et j’ai dit:” Ce mec est tellement sexy, il faut que je sois présenté “, alors il nous a présentés et c’est comme ça que nous nous sommes rencontrés.

“Il était un peu plus jeune que moi et ça a commencé après qu’il ait fini de tourner la première saison de Queer As Folk, et on se voyait en quelque sorte au début de la deuxième.

« Nous nous sommes séparés un moment puis nous nous sommes remis ensemble. J’ai vécu à Tokyo et en Thaïlande et il était en Amérique, alors nous nous sommes rencontrés plusieurs fois à New York et à Los Angeles.

“Nous nous sommes séparés, puis il est devenu si célèbre et je n’avais aucun moyen de le contacter car j’avais changé de numéro.

“Je doute qu’il voie des messages de ma part sur Instagram, cela irait probablement directement dans son dossier spam.

“Nous nous sommes perdus de vue mais c’est un gars formidable et j’ai tellement ri avec lui.”

Dans l’émission à succès Queer As Folk de Channel 4, qui a duré deux saisons entre 1999 et 2000 et a été adaptée au public américain, Charlie, aujourd’hui âgé de 42 ans, a joué Nathan Maloney, un jeune de 15 ans nouveau sur la scène gay.

Charlie a sept ans de moins que Lara et sort avec la créatrice de bijoux Morgana McNelis depuis 2007.

L’acteur était auparavant lié aux actrices Rashida Jones, Katherine Towne et Stella Parker, à la productrice Georgina Townsley et à l’auteure anglaise Sophie Dahl.

Il est devenu une star hollywoodienne dans les films King Arthur: Legend Of The Sword, Pacific Rim, Children Of Men et Cold Mountain.

Dans Sons Of Anarchy, il a joué Jackson ‘Jax’ Teller, qui dirige ensuite le gang de motards hors-la-loi.

“Abandonner les rendez-vous”

Lara est allée sur MAFS UK dans l’espoir de trouver l’amour après avoir été célibataire pendant 12 ans à la suite d’une série de mauvaises relations.

Dans l’émission, elle a plaisanté : “Les experts ne pouvaient pas choisir pire que moi.”

Maintenant, Lara dit qu’elle prend une pause après que les choses n’ont pas fonctionné avec le guitariste de Dare Richie, qui était auparavant apparu sur Take Me Out.

Elle admet : « Je suis un peu timide maintenant et je le pensais quand j’ai dit dans l’émission, que si ça ne marchait pas, je ne sortirais pas ensemble.

“J’ai fini. Dieu merci, j’ai Apple, Paramount, Netflix, Sky et Amazon Prime, tout ce que je fais quand je ne m’occupe pas de mes enfants, c’est regarder la télévision avec du vin.

Sa remarque vient malgré les publications effrontées d’Instagram, y compris une photo de sa star de Made In Chelsea, Sam Thompson.

Elle a écrit: “Maintenant, cela ressemble plus à un match MAFS !!!! Je n’expulserais pas @samthompsonuk du lit pour avoir mangé des craquelins.

“Je suis surpris de ne pas être sorti avec un tueur en série”

Depuis qu’elle a quitté la série, Lara a été submergée par les commentaires aimables des téléspectateurs – et a également reçu un message étrange d’un fan trop enthousiaste.

Elle raconte : “Quelqu’un a dit : ‘Tu es la seule raison pour laquelle je regarde Mariés au premier regard en prison’.

“C’est exactement le genre de gars qui m’enverrait un message, quelqu’un en prison qui n’a rien à perdre et qui était fou.

“Je dois avoir une ambiance que je dégage, je ne sais pas comment je ne suis pas encore sortie avec un tueur en série ou quelqu’un qui veut me porter comme un chapeau.”

Quelques personnes l’ont également abordée dans la rue – et au travail.

Elle raconte : « J’ai été reconnue alors que j’essayais de gratter de la gomme au fond d’un tabouret au travail.

«Je ne vis tellement pas ma meilleure vie – star de télé-réalité la nuit, laveur de chewing-gum le jour.

« La première fois que j’ai cru que quelqu’un me reconnaissait dans la rue, quelqu’un m’a arrêté et m’a dit : ‘Est-ce toi ?’

“Je pensais qu’elle allait sortir un magazine Heat et alors j’ai dit : ‘Oh oui, je passe à la télé’.

“Mais j’avais laissé tomber ma carte bancaire, c’est mal ça ?” Cela aurait pu être tellement pire. »

Contrecoup de la photo de lingerie

instagram/thelaraeyre

Lara révèle que certains ont laissé des messages désagréables après avoir posté des photos dans ses sous-vêtements[/caption]

Alors que Lara dit que la majorité des fans ont dit “les choses les plus gentilles”, certains l’ont récemment critiquée pour avoir partagé des clichés coquins dans ses sous-vêtements.

Elle en a légendé un : “Quand votre [sic] se sentir s **** y et gaslit il n’y a rien de tel que de danser dans votre pantalon Primark pour remonter le moral d’une fille.

Rappelant le contrecoup, Lara a déclaré: “Une dame a écrit:” C’est honteux à votre âge, mes enfants seraient horrifiés “.

“Je lui ai dit que mes parents seraient plus gênés si j’agissais comme une Karen.

“Tout le monde a le droit d’avoir son opinion, les gens examineront tout ce que vous faites, mais vous ne pouvez pas être réveillé et parfait tout le temps.”

Réfléchissant à son expérience MAFS UK, Lara dit qu’elle n’a aucun regret et admet qu’elle « recommencerait ».

Elle a ajouté : « J’ai adoré. J’ai adoré chaque minute, même les mauvais jours où nous étions coincés dans un hôtel ***y dans les Docklands en attente.

“J’avais des sushis Deliveroo à la pression, donc je vivais ma meilleure vie.”