Marié à First Sight Australia Jessika demande à Dan s’il l’aime après avoir eu des relations sexuelles dans un moment difficile

MARRIED at First Sight Australia, Jessika a demandé à Dan s’il l’aimait après avoir eu des relations sexuelles dans un moment gênant.

L’épisode de vendredi de l’émission E4 a commencé avec Jess et Dan au lit après avoir fait l’amour la nuit précédente.

Jess a déclaré que Dan était très « bien informé dans la chambre » alors qu’il a dit que c’était « incroyable, l’une des meilleures nuits que j’aie jamais eues ».

Cependant, plus tard dans l’épisode, le couple a été vu en train de préparer de la nourriture ensemble dans leur cuisine lorsque Jess a décidé de se demander à quel point Dan se sentait fort à son sujet.

Elle a dit: « C’est tellement agréable d’avoir quelqu’un d’autre qui aide à la maison et qui investit réellement pour faire des choses avec moi. »

Dan a répondu: « J’adore ce truc, en plus je t’aime un peu tellement… »

Jess a demandé de manière ludique: « Juste un petit peu? J’ai l’impression que tu tombais amoureuse de moi bébé, est-ce que ça a changé maintenant? »

Alors qu’elle levait les yeux vers lui, Dan eut un rire maladroit et répondit: « Hmm nous bougeons de cette façon. »

S’adressant à la caméra, Jess a déclaré: « En l’entendant dire que cela me rend heureux, me satisfait et que je fais ce qu’il faut car je tombe définitivement amoureux de Dan. »

Cependant, quand Dan a parlé à la caméra, il semblait être sur une page différente de Jess, admettant: « Ouais ça devient sérieux assez vite, elle a demandé si je tombais amoureux d’elle … pour le moment je ne suis pas là qui sait? »

Le couple a ensuite été vu en train de partager un baiser dans la cuisine alors que leur dîner était cuit sur la plaque de cuisson, et Jess a déclaré à la caméra: « Il y a beaucoup de chimie sexuelle entre Dan et moi.

« Faire l’amour est bien mieux que préparer le déjeuner, mais vous savez, parfois nous pouvons simplement faire les deux en même temps. »

Ils ont ensuite été vus courir dans la chambre après avoir mangé un peu de déjeuner.

Les téléspectateurs ont été laissés grincer des dents à la discussion un peu gênante, avec un écrit sur Twitter: « Haha! » M’aimes-tu? » Tu vois, Dan désespéré, tu joues à des jeux idiots, tu gagnes des prix idiots… c’est-à-dire Jess! «

Un autre a ajouté: « Jess: Je t’aime vraiment et je pourrais tomber amoureux de toi. Dan (cherchant la sortie la plus proche de la pièce): ouais tu es cool aussi. »

Un troisième a tweeté: « Jess dit à Dan qu’elle l’aime – après le sexe. Toujours non non surtout si vous ne le connaissez que 5 minutes. »

Pendant ce temps, un quatrième accepta d’écrire: « Ok, alors dan regarde assez surpris par Jess lâchant la bombe là-bas. »

Marié à First Sight Australia diffusé en semaine à 20h30 sur E4.