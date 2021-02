Stars de la réalité et parents fiers Ashley Petta et Anthony D’Amico vient d’accueillir leur deuxième enfant.

Le couple, tombé amoureux à vie Marié à première vue en 2016, a déclaré à E! La nouvelle qu’Ashley a donné naissance au deuxième bébé du couple, une fille, le 3 février. Ils ont nommé leur petit Vaeda Marie.

Ashley a partagé avec nous: « Cette grossesse n’a pas été facile pour moi et la naissance a été encore plus difficile, mais rencontrer la nouvelle addition à notre famille en a valu la peine! C’était vraiment le coup de foudre. Nous avons hâte de la ramener à la maison. et lui présenter sa grande sœur. »

Ashley et Anthony, qui partagent également leur fille Mila, 2, sont mis en vedette dans Marié à première vue: Cam des couples, première le 4 février à 8 / 7c sur Lifetime.

Dans une interview avec Nous hebdomadaire en 2020, Anthony a déclaré à quel point devenir parents a été la plus grande joie.

« Mila a changé nos vies de tellement de façons incroyables et nous ne pourrions pas imaginer la vie sans elle », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas qu’aucun de nous n’a jamais autant aimé quelqu’un. »

Ashley a documenté son parcours de grossesse sur les réseaux sociaux. Le 4 janvier, un mois avant la date d’accouchement, elle a partagé une photo d’elle-même debout dans la crèche de Vaeda pour Instagram, avec un message sur la confiance en soi pendant cette période spéciale.