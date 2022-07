Marianne Vos remporte la deuxième étape du Tour de France Femmes | Nouvelles du cyclisme

Marianne Vos a sprinté sans faute dans la montée jusqu’à la ligne

Marianne Vos a remporté la deuxième étape du Tour de France Femmes pour prendre le maillot jaune à Lorena Wiebes alors que les vents de travers ont semé le chaos sur la route de Provins.

La star néerlandaise de 35 ans, triple championne du monde sur route et huit fois championne du monde de cyclo-cross, a remporté à peu près tous les titres de ce sport et il semblait approprié qu’elle puisse désormais ajouter un maillot jaune à sa collection considérable. .

‘The Cannibal’ était deuxième derrière Wiebes lors de l’étape d’ouverture de dimanche sur les Champs-Elysées, mais cette fois, elle s’est retrouvée dans une division tardive décisive en entrant dans le dernier tour d’une arrivée sur le circuit, puis a sprinté devant Silvia Persico et Kasia Niewiadoma dans la montée pour la ligne.

“Ce n’est pas de la vengeance, c’est juste magnifique”, a déclaré Vos. “Nous savions que nous devions être concentrés et alertes avec un tour pour aller là où c’était étroit et le vent a joué un rôle.”

Il s’agissait de la 241e victoire sur route de Vos – elle en compte plus de 400 dans toutes les disciplines – et l’une des plus importantes qu’elle ait enregistrées compte tenu de l’accent mis sur ce premier Tour de France Femmes avec Zwift.

“En ce moment, c’est définitivement le meilleur”, a ajouté la Néerlandaise. “Bien sûr que tu es là, tu essaies d’être concentré et de remporter la victoire. C’est magnifique et je dois remercier mon équipe.”

Avec des vents soufflant sur la route, une échappée précoce avait été ramenée avec une intensité élevée tout au long de cette étape de 136 km au départ de Meaux, juste à l’est de Paris.

Les nerfs racontés alors qu’un certain nombre d’accidents ont divisé le peloton – avec Marta Cavalli la victime la plus notable, l’espoir italien désormais hors course.

Alors que la course s’interrompait derrière, Maike van der Duin a attaqué en premier, et un contre d’Elisa Balsamo a attiré Vos, Niewiadoma et Elisa Longo Borghini.

Alors qu’ils retournaient dans les sections les plus venteuses du circuit, ils ont pu rester à l’écart d’un peloton désorganisé qui a terminé 29 secondes plus tard.

Alors que Vos célébrait la victoire et le jaune, Longo Borghini et Niewiadoma ont tous deux pris un temps précieux sur la favorite du classement général Annemiek Van Vleuten – précisément ce dont ils ont besoin pour passer les premiers jours de ce Tour à faire s’ils veulent la retenir dans les montagnes le week-end .