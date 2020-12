Une image de 10 mètres de haut de Marianne, qui a commencé comme un cadeau à la ville par Shepard ‘Obey’ Fairey, a été modifiée par un groupe d’artistes anonyme, qui a ajouté des larmes sur le visage du symbole national français.

Fairey, dont l’œuvre la plus célèbre est l’affiche emblématique «Hope» réalisée pour la campagne 2008 de Barack Obama, a produit Marianne en commémoration des victimes des attentats terroristes de 2015 à Paris. Une fresque géante de l’image a été peinte dans le 13ème arrondissement de Paris l’année suivante. Dimanche soir, quelqu’un a ajouté des larmes rouge sang sur le visage de Marianne, répondant apparemment à un appel pour protester contre la politique du gouvernement français.

La dégradation a été signalée pour la première fois par Hiya! – un magazine en ligne français sur la culture urbaine. La semaine dernière, il a appelé les artistes à utiliser leur créativité pour s’opposer à ce qu’ils considèrent comme la détérioration du tissu social et politique de la France. Les modifications de la peinture murale sont apparemment la première réponse pratique à cela.

L’artiste (ou un groupe d’artistes, puisque le travail semble trop gros pour qu’une seule personne puisse le faire en plusieurs heures) a non seulement ajouté des larmes de sang au visage du symbole national français, mais a également utilisé le nom de la manifestation. manifeste: «Marianne pleure.» Le nom du magazine a été pulvérisé à côté de la peinture murale.

Hiya! a déclaré qu’il avait été informé du projet et avait par la suite reçu une série de messages cryptiques censés provenir des personnes derrière. Ils ont dit des choses comme « Ouvre tes yeux » et «Vous êtes les maris violents des valeurs que vous prétendez défendre», et ont été signés «LREM-NRV.» Le magazine a donné une critique flagrante à la performance.

Leur enthousiasme n’a cependant pas été partagé par Jérôme Coumet, le chef du 13e arrondissement de Paris, qui a déclaré que la dégradation avait dégradé la peinture murale et que son administration examinera ce qui peut être fait à ce sujet.

L’œuvre d’Obey dégradée Cette fresque avait été offerte par l’artiste @Paris après les attentats du Bataclan.

L’art vaut mieux que cela. Nous verrons avec @OBEYGIANT quelle suite donner.# Marianne13 pic.twitter.com/jMyxmpYXZ2 – Jérôme Coumet (@jerome_coumet) 14 décembre 2020

Le même travail Fairey est apparemment tenu en grande estime par le président Emmanuel Macron, qui l’avait accroché dans son cabinet. On pourrait dire que le choix de la cible est autant un message personnel des défenseurs à lui qu’un signal à la France en général.

