Mariane Ibrahim : l’ascension fulgurante d’une galeriste sans frontières

« C’est facile de me trouver : s’il y a une ouverture dans une des galeries, je suis là », s’amuse Mariane Ibrahim. La galerie qui porte son nom opère sur trois continents et représente une vingtaine d’artistes, parmi lesquels Raphaël Barontini, Amoako Boafo, Patrick Eugène, Clotilde Jimenez, Zohra Opoku ou encore Peter Uka. De Chicago à Paris en passant par Mexico, ses expositions célèbrent les multiples variations d’une peinture figurative onirique, spirituelle et mutante d’origine africaine. Nous nous retrouvons dans sa galerie parisienne de l’avenue Matignon, qui occupe depuis septembre 2021 deux étages d’un immeuble haussmannien raffiné. «Je voulais présenter ces jeunes artistes dans un quartier inattendu», dit-elle. A l’ouverture, beaucoup la voyaient encore comme la Française de Chicago. « Une amie m’a dit que pour être reconnue en France, il faut souvent partir puis revenir », se souvient-elle. C’est donc ce qu’elle a fait.

Profitant de l’espoir de changement des années Obama, Ibrahim met le cap sur les États-Unis. Son premier arrêt a été Seattle, où en 2012 elle a ouvert sa première galerie, MIA. L’acronyme a été choisi pour son nom de jeune fille, Mariane Ibrahim Abdi, mais signifie également « Missing in Art ». « Lancer un programme d’afro-centricité à Seattle a été compliqué car il n’y a pas de véritable lien », dit-elle. Pourtant, elle s’est lancée : « Il fallait que je fasse ce projet de toute façon, car tôt ou tard, des artistes d’origine africaine allaient émerger et occuper la scène artistique. Je l’ai toujours su. Douze ans plus tard, elle est presque surprise de son succès : « C’était intense. Je n’avais aucun soutien local, rien. Je n’avais jamais travaillé dans une galerie d’art ; personne ne m’avait appris à mettre un tableau sur un mur.