Marian Trimiar, Cat Davis et bien d’autres – les pionnières oubliées de la boxe féminine se battent toujours pour être reconnues | Nouvelles de boxe

Se battre pour des championnats incontestés, faire la une des arènes et attirer les foules, elles deviennent rapidement la marque de fabrique de la boxe féminine moderne. Mais cela n’a pas toujours été le cas.

Les pionnières oubliées de ce sport ont dû se frayer un chemin solitaire lorsqu’elles ont tenté d’établir la boxe féminine en Amérique dans les années 1970 et 1980.

Leurs histoires ont été documentées dans un nouveau film, Droit de se battreactuellement disponible sur NOW.

Marian Trimiar pose lors du week-end d’intronisation au Temple de la renommée de la boxe internationale 2022





Pour la réalisatrice du film, Georgina Cammalleri, le combat historique entre Claressa Shields et Savannah Marshall en octobre dernier lui a fait penser qu’aujourd’hui « nous vivons une époque dorée de la boxe féminine ».

« Je suis allé à la Manchester Arena récemment pour voir Savannah Marshall contre Franchon [Crews-Dezurn] et encore une fois, l’atmosphère et tout ce qui m’a donné l’impression d’injecter une nouvelle énergie dans le sport et c’est une bonne chose », a-t-elle déclaré Sports du ciel.

Shields, la championne incontestée des poids moyens, a récemment fait la une à Detroit, Seniesa Estrada a été en tête d’affiche vendredi à Las Vegas et vise son prochain combat incontesté.

L’excitation autour des stars d’aujourd’hui est à mille lieues des origines du sport il y a un demi-siècle.

Droit de se battre montre ces boxeurs vicieusement hués et moqués par la foule qui les regardait alors.

« C’est le jour et la nuit. C’est complètement différent », a déclaré Cammalleri. « Aller à la Manchester Arena et voir Savannah Marshall sortir et tout le stade vibre sous les applaudissements.

« Vous pouvez voir qu’il y a tout un côté qui n’est que son peuple et tout le monde l’acclame et se rallie derrière elle.

Marian Tremiar, à gauche, Jackie Tonawanda, au centre, et Cat Davis détiennent leurs licences de boxe nouvellement délivrées en 1978





« Vous comparez cela à Pat Pineda qui sort et se fait insulter, vous pensez juste, wow d’accord, je suis content qu’il y ait eu du changement au cours des 50 dernières années. »

Des boxeurs comme Cat Davis et Marian « Lady Tyger » Trimiar ont dû se battre juste pour être autorisés à boxer à New York, la plus grande commission sportive de l’époque. L’excuse de cette discrimination était alors que la boxe féminine pouvait être liée à la pornographie. Le sport a dû se dissocier des vidéos de « boxe d’appartement » vendues dans des magazines miteux.

« C’est époustouflant, mais en même temps, cela explique en quelque sorte pourquoi, lorsque la commission explique pourquoi elle ne veut pas qu’ils boxent, elle dit » cela pourrait conduire à la pornographie « », a déclaré Cammalleri. « Vous réalisez, eh bien, s’ils vendaient des films de femmes boxant en appartement seins nus, alors vous commencez à réaliser le lien. »

Récemment, Shields a dû condamner le comportement d’un événement Youtuber/Influencer qui a vu une participante retirer son haut pour célébrer.

En repensant aux premières luttes des femmes dans la boxe, cette conduite est un pas en arrière. Cammalleri souligne que c’est ce dont le sport essayait historiquement de s’éloigner.

« Quand vous voyez quelque chose comme ça, cela enlève du sport », a-t-elle déclaré. « Et qui regarde? Et si c’est une adolescente et qu’elle voit ça. Qu’est-ce qu’elle apprend? Ou des enfants qu’ils divertissent en boxant et ensuite ils voient ça.

« En tant qu’athlète, en tant que personne devant les médias, vous devez respecter une certaine norme.

« C’est juste pour être conscient plus que tout et ne pas l’enlever du sport. »

Manager controversé Sal Algieri avec Cat Davis





Ces premiers jours de la boxe féminine étaient encore en proie à des problèmes séculaires. Le Droit de se battre Le film révèle que les combats de la carrière de Cat Davis, l’une des premières stars, étaient, apparemment à son insu, en cours de résolution.

« J’ai demandé à cette femme un million de fois hors de l’écran et elle n’arrête pas de me dire qu’elle n’en avait aucune idée », a déclaré Cammalleri. « Quand tu es sur le ring, tu es sur le ring en train de te battre… Je ne peux que suivre ce qu’elle me dit.

« Cat Davis a fait beaucoup pour le sport, mais évidemment la controverse dans laquelle elle a été impliquée a également endommagé le sport. Les autres femmes ont donc une relation assez compliquée avec Cat Davis dans ce sens, naturellement.

« Parce que d’une part elle l’a soulevé. Mais d’autre part aussi, ce qui s’est passé l’a gêné. »

Gwen Gemini (à gauche) déchaîne un gauche à la tête de Cat Davis





Ils avaient soif de reconnaissance. Au lieu de cela, dans les décennies suivantes, ils ont été presque entièrement ignorés. Mais en 2022, Marian Trimiar a été intronisée au Temple de la renommée de la boxe internationale.

Ce fut un moment bouleversant pour « Lady Tyger ».

« C’est quelqu’un qui retient tellement ses émotions pour voir [her go] d’une émotion assez modérée à l’extrême était vraiment choquant. Cela vous a juste montré à quel point cela signifiait pour elle », a déclaré Cammalleri.

« Au fond, elle avait besoin de ça. Elle avait besoin que le Temple de la renommée de la boxe internationale dise que nous savons ce que vous avez fait, nous connaissons votre contribution. »

