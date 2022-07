Marian Central vise l’excellence, les yeux reviennent aux séries éliminatoires – Shaw Local

Marian Central était un habitué des séries éliminatoires il n’y a pas si longtemps, faisant un voyage aux séries éliminatoires chaque année de 2009 à 2017.

Plus récemment, les Hurricanes ont eu du mal à atteindre ce niveau de succès.

“C’est très important pour nous”, a déclaré la sécurité senior Jackson Jakubowicz. « Depuis que je suis allé à Marian, je n’ai jamais assisté à un match éliminatoire. Même en huitième année, je n’étais pas capable d’y aller en tant que fan ou quoi que ce soit. Nous allons devoir sortir des portes plus forts, de plus en plus vite. Nous devons nous mettre au jeu dès que cette première balle est cassée. Nous devons nous faire davantage confiance. »

Marian a passé trois saisons consécutives sans apparition en séries éliminatoires, sans compter la saison de printemps 2021 raccourcie par COVID-19. Les Hurricanes ont obtenu une fiche de 4-5 au total la saison dernière, une victoire avant d’être éligibles aux séries éliminatoires, et ont remporté le titre de la division rouge CCL / ESCC avec une fiche de 2-0.

[ Read more: Marian Central tabs Liam Kirwan, 27, as its new football coach ]

“Je pense que nous avons beaucoup de gars sous-estimés dans notre équipe”, a déclaré l’entraîneur de première année Liam Kirwan, diplômé de Marian en 2013. “Ils m’ont dit maintes et maintes fois, ‘Entraîneur, nous devons nous améliorer.’ Ils ne sont pas satisfaits des quatre dernières années. Ils sont déterminés à revenir à l’étalon-or du football catholique marial central, qui compte quatre championnats d’État et plus de joueurs de football de division I dans la région. C’est ce à quoi aspirent les enfants. Je suis ravi de tout mettre ensemble.

Le chemin de Marian vers les séries éliminatoires ne sera pas facile.

En plus des qualifications pour les séries éliminatoires 2021 Wheaton Academy, St. Patrick et Mt. Carmel, le calendrier des Hurricanes comprend également le finaliste de la classe 7A de la saison dernière [St. Rita] et championne 1A [Lena-Winslow].

Football 7 contre 7 à Crystal Lake Central High School Christian Bentancur de Marian Central lors d’un entraînement de football 7 contre 7 qui s’est tenu le jeudi 21 juillet 2022 à Crystal Lake Central High School. Ryan Rayburn pour Shaw Local (Ryan Rayburn pour Shaw Local/Ryan Rayburn pour Shaw Local)

Les Hurricanes ont diplômé Luke Dalton, l’un des meilleurs joueurs de ligne de la région du Northwest Herald, un partant de trois ans qui jouera cet automne à Cincinnati. Marian ramène son grand meneur de jeu au poste de receveur large, le junior Christian Bentancur (6 pieds 4 pouces, 235 livres), qui a mené la zone en termes de verges sur réception (1 020) et de touchés (11), malgré un match raté.

Bentancur aura un nouveau quart-arrière cette saison, alors que le junior Cale McThenia prend le relais du diplômé Brendan Hernon, qui a lancé plus de 1 700 verges et 20 touchés. Kirwan prévoit de lancer beaucoup de ballons cette saison pour utiliser les capacités de meneur de jeu de Bentancur et d’autres joueurs.

“Je veux vraiment sortir avec les seniors, parce que je les ai connus toute ma vie”, a déclaré McThenia. «Je veux juste leur offrir une victoire en séries éliminatoires, au moins une fois. Je le fais pour eux.

Bentancur s’est cogné le genou lors du 7 contre 7 de la semaine dernière à Crystal Lake Central et n’a pas joué la majorité de la mêlée. Sur le terrain, Bentancur, qui a maintenant plus de 30 offres de la Division I de la NCAA, est difficile à arrêter. Mais c’est ce qu’il a vu lors de la mêlée contre Jacobs et Crystal Lake Central qui lui a donné de grands espoirs.

“C’était très impressionnant, je ne savais pas à quoi m’attendre”, a déclaré Bentancur à propos de ses coéquipiers. «Nous avons de nouveaux juniors qui sont venus de l’équipe JV et beaucoup de seniors sont maintenant partis. Ils m’ont vraiment impressionné aujourd’hui, et je suis juste excité de continuer comme ça dans la saison.

Certains des meilleurs joueurs de retour des Marians incluent Ryder Schingoethe et Reese Eckstein sur les lignes offensives et défensives, Jackson et Tyson Jakubowicz à la sécurité, Joey Simon au demi de coin et John Herff et Sean Truckenbrod au secondeur. Jack Schmid et Simon partageront le temps dans le champ arrière en attaque, et Christian Stavroplos et Rylan Dolter joueront à l’extérieur avec Bentancur au receveur.

“C’est de cela qu’il s’agit, juste d’avoir un groupe de chiens là-bas”, a déclaré Bentancur. “J’espère que nous ferons les séries éliminatoires, c’est l’objectif à la fin de la journée.”

Kirwan est enthousiasmé par le potentiel de son équipe.

“Je pense que ce que vous verrez de nos joueurs cette année, c’est qu’ils sont des jeunes hommes spéciaux”, a déclaré Kirwan. “Ils sont affamés et ont soif de faire quelque chose.”