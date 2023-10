Marian Central tombe à Grayslake North lors de la soirée des seniors – Shaw Local

WOODSTOCK – Anna Lingle, senior de Marian Central, a pris une position inconnue vers la moitié de la saison après une blessure du passeur partant Alex Rewiako.

Lingle, qui jouait principalement dans la dernière ligne en tant que spécialiste défensive et libéro, a soudainement été propulsée au poste de passeuse, un rôle qu’elle n’avait pas joué depuis le collège.

« J’ai un peu paniqué parce que c’est une situation stressante et j’étais en train de m’installer là où j’étais », a déclaré Lingle. «Je me disais: ‘OK, je vais faire de mon mieux.’ J’ai eu toute mon équipe qui m’a soutenu tout au long du parcours.

Les blessures de Rewiako et de quelques autres joueurs clés ont affecté la performance des Hurricanes au cours des dernières semaines.

Marian n’a pas pu les vaincre et a servi difficilement de Grayslake North lors d’une défaite hors conférence 25-21, 25-20 lundi au Landers Pavilion lors de la soirée senior.

Ella Conlon de Marian Central envoie le ballon par-dessus le filet contre Grayslake North en volleyball féminin à Woodstock lundi. (Patrick Kunzer pour Shaw Local/Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Après avoir perdu le premier set, les Hurricanes (10-21) ont cherché à prendre de l’ampleur grâce aux gros mouvements de l’attaquante extérieure senior Ella Conlon (huit attaques décisives, as), l’un des deux capitaines de Marian et la joueuse incontournable de l’équipe.

Marian menait 14-8 dans le deuxième set, mais les Knights (17-16) ont répondu avec une séquence de 8-0. Les Hurricanes ont repris l’avance à 17-16, seulement pour voir North terminer le match avec un autre gros point (9-3).

Le passeur senior de Grayslake North, Macie Ahmer, a récolté huit points de service consécutifs, dont trois as, lors de la séquence de 8-0 des Knights. Elle a terminé avec cinq as, neuf passes décisives et 13 récupérations. En équipe, North avait 12 as.

Ahmer a déclaré que les Knights voulaient vraiment récupérer la victoire de Marian après avoir perdu contre les Hurricanes l’année dernière.

« Nous avons perdu contre eux l’année dernière lors de notre soirée senior, donc tout le monde voulait vraiment gagner », a déclaré Ahmer. « Récemment, à l’entraînement, nous avons eu un très bon état d’esprit. Nous avons travaillé de notre mieux et avons tout donné ce soir.

Ahmer a été une machine à servir pour les Knights et a récemment établi le record du programme avec 11 as dans un match.

« Depuis que je suis entré au lycée, je savais que je voulais y participer. [leaderboard], et j’allais trouver un moyen d’être là-haut », a déclaré Ahmer. « J’ai vraiment travaillé sur mon service. C’est incroyable d’atteindre mon objectif lors de ma dernière année.

Également pour North, Chanea Butler a réalisé quatre blocs, deux attaques décisives et trois récupérations ; Maddie Von Allmen a réussi huit attaques décisives et sept récupérations ; et Emily Owen a ajouté quatre as, trois attaques décisives et un bloc.

North a également été blessé. La passeuse partante Gina Roscoe a subi une blessure au LCA plus tôt dans la saison et Reese Oatsvall, qui a joué lundi, a raté le temps en raison d’une commotion cérébrale. Ahmer, normalement un libéro, a donc accédé à l’une des autres positions de réglage.

Jordan Orlos (7), Caroline Stumpf (5) de Marian Central et les Hurricanes célèbrent un point contre Grayslake North en volleyball féminin à Woodstock lundi. (Patrick Kunzer pour Shaw Local/Patrick Kunzer pour Shaw Local)

«Nous avons connu des hauts et des bas, et nous avons dû nous réajuster rapidement, et les filles ont rebondi», a déclaré l’entraîneure du Nord Nikki Kirchway. « Cette équipe a tout simplement été incroyable en changeant tout et en nous apportant son soutien. »

Marian Central termine la saison régulière mercredi contre Jacobs et affronte Marengo lundi à 18 heures au premier tour de la classe 2A Richmond-Burton Regional.

« Nos passes se sont considérablement améliorées cette saison », a déclaré l’entraîneur marial Robin Secrist. « Nous devons simplement être forts mentalement, et c’est difficile de le faire avec les blessures et bien d’autres problèmes. Je pense que c’est l’aspect mental du jeu que nous devons dépasser et simplement apprendre à gagner ces matchs serrés.

Secrist a déclaré que l’équipe avait fait du bon travail en restant soudée au cours d’une saison difficile. Les Hurricanes viennent de terminer leur première année à la Chicagoland Christian Conference.

Marian en aura sept diplômés : Conlon, Lingle, Caroline Stumpf, Jordan Orlos, Michaela Johnson, Mary Keane et Lucy Iden.

« L’impact qu’ils ont eu sur ce programme est très positif », a déclaré Secrist. « Ils se sont vraiment réunis en groupe cette année. Je pense que c’est l’équipe la plus cohésive que j’ai entraînée ici.