Marian Central relève un nouveau défi, 1ère saison à Chicagoland Christian Conference – Shaw Local

Marian Central a subi sa juste part de bosses et d’ecchymoses en jouant au football dans la rude Conférence catholique de la banlieue est au fil des ans, mais les Hurricanes ont toujours abordé la compétition avec un état d’esprit positif.

Même l’année dernière, jouant un programme indépendant exigeant, Marian n’a jamais eu l’impression d’être hors jeu.

« On nous a dit de ne jamais avoir peur », a déclaré le quart-arrière Cale McThenia, un engagé du nord de l’Iowa. « Vous voulez toujours entrer avec un état d’esprit pour gagner, quelle que soit l’équipe avec laquelle vous jouez. Lorsque vous affrontez des équipes comme St. Rita, des équipes comme Providence, ces équipes ont montré qu’elles savaient comment se rendre aux championnats d’État.

« Vous apprenez de ceux-là. … c’est la chose la plus importante. C’est difficile de rivaliser avec ces équipes, mais nous avons participé à des matchs comme celui-là. Nous nous sommes battus.

Marian Central, avec un effectif de 389, selon la moyenne sur deux ans d’IHSA.org, aura un calendrier plus favorable cette saison dans le cadre de la première conférence chrétienne Chicagoland à neuf équipes.

Seule la Wheaton Academy (669,5) a un plus grand nombre d’inscriptions. Après deux matchs hors conférence pour commencer la campagne, Marian affrontera également Christ the King (371), Bishop McNamara (320), Chicago Christian (316), Chicago Hope Academy (274,5), St. Edward (268) et Aurora Christian (200 ). Timothy Christian (401 ans) est dans le CCC, mais ne participera pas au football.

Marian a terminé 3-6 l’automne dernier et ne s’est pas qualifiée pour les séries éliminatoires depuis 2017. Au cours des deux saisons précédentes (sans compter la saison raccourcie par COVID-19 en 2020-21), les Hurricanes ont raté les séries éliminatoires par un match, terminant 4 -5.

Jouer dans une conférence plus favorable et être dans la classe 2A devrait produire des résultats plus positifs pour une équipe des Hurricanes affamée.

« Ce sera très différent de ce à quoi nous sommes habitués », a déclaré l’entraîneur Liam Kirwan, diplômé de Marian en 2013. « Nous avons déjà vu beaucoup de ces équipes. Wheaton Academy était sur notre programme l’année dernière. C’est un excellent programme, et nous sommes ravis de les avoir comme rival de la conférence. Vous avez des programmes historiques comme Bishop McNamara, et Aurora Christian remportait un tas de championnats d’État avec Don Beebe quand j’étais ici.

« Les enfants sont ravis de relever le défi. »

L’ailier serré de Marian Central, Christian Bentancur, attrape le football pendant l’entraînement d’été à Woodstock. (Gregory Shaver — [email protected]/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Marian a augmenté son entraînement hors saison, commençant plus tôt que la saison dernière, dans l’espoir de mettre fin à sa sécheresse en séries éliminatoires. Les Hurricanes étaient un match des séries éliminatoires il n’y a pas si longtemps, ne manquant les séries éliminatoires que deux fois au cours d’une séquence de 2003 à 2017 sous Ed Brucker et Mike Maloney.

« Ce fut une année difficile, mais nous l’avons prise comme une motivation pour notre entraînement hors saison, pour devenir plus grand et meilleur », a déclaré l’ailier serré senior Christian Bentancur, un engagement de Clemson. «Chaque année, nous nous efforçons de faire les séries éliminatoires et de briser ce mur.

« J’espère que cette année, nous pourrons le faire. Nous n’avions pas le meilleur record l’an dernier; nous avons affronté des équipes difficiles, mais nous avons résisté jusqu’au bout.

Bentancur a déclaré que jouer avec de plus grandes équipes peut faire des ravages, mais cela renforce également la ténacité.

« Il y a eu beaucoup de hauts et de bas », a déclaré Bentancur. « Quand une équipe est plus grande et meilleure que vous, vous devez simplement être plus dur qu’eux. Il y aura toujours un moment où vous n’êtes pas la plus grande équipe et vous ne serez peut-être pas l’équipe la plus sportive, mais si vous continuez à être dur à chaque jeu, cela finira par fonctionner pour vous.

L’an dernier, lors de sa première saison, le grand objectif de Kirwan était de ramener la tradition d’excellence de Marian Central. Maintenant, il espère voir son programme passer à l’étape suivante. Les chiffres aux niveaux inférieurs ont également augmenté, a déclaré Kirwan, avec environ 20 étudiants de première année qui ont rejoint le programme.

«Pour moi, l’année dernière, il s’agissait de ramener l’énergie et la fierté du football catholique marial central, et j’ai eu l’impression que nous avions fait du très bon travail. Nous avons vu beaucoup d’anciens revenir et maintenant notre programme de football est plus important cette année qu’il ne l’était l’année dernière. Nous ramenons cette énergie et cette excitation. Je pense que tout le monde peut le sentir.

Avant de se lancer dans le jeu de conférence, Marian ouvre la saison le 25 août avec un test difficile contre Richmond-Burton.

« Notre objectif est un match à la fois, concentrez-vous sur votre travail un jeu à la fois », a déclaré Kirwan. «Nous voulons aller 1-0 chaque semaine. Lorsque vous additionnez tout cela, j’espère que cela nous amènera à beaucoup plus de victoires et à une course profonde dans les séries éliminatoires.