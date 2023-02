Marian Central QB Cale McThenia voit l’intérêt pour le recrutement décoller – Shaw Local

Cale McThenia, junior de Marian Central, a longtemps réfléchi à ce que ce serait lorsque les collèges le contacteraient pour jouer au football.

Pourtant, ce qu’il envisageait ne pouvait pas se comparer au moment où l’Université du nord de l’Iowa a prolongé le quart-arrière des Hurricanes de sa première offre de la division NCAA I le mois dernier.

“Depuis que j’ai reçu la première offre, beaucoup d’autres choses se sont produites. Cela ne semble pas réel”, a déclaré McThenia. “Tout le monde m’a toujours dit que je pouvais le faire. Je savais que je pouvais, mais je n’y croyais pas vraiment jusqu’à ce que j’aie reçu l’offre. “

McThenia (6 pieds 3 pouces, 205 livres) était une sélection de la deuxième équipe du Northwest Herald All-Area la saison dernière en tant que junior après avoir lancé pour 2 554 verges, ce qui était deuxième dans la région, sans le bénéfice de matchs éliminatoires.

McThenia a complété 55,9% de ses passes et a réussi 26 touchés avec 10 interceptions. Il a également mené les Hurricanes avec 393 verges au sol et huit touchés.

“J’ai dit [McThenia] Je m’attendais à ce que vers le jour de la signature de la promotion 2023, les choses commencent à s’améliorer », a déclaré l’entraîneur des Hurricanes, Liam Kirwan. “Vers la mi-janvier, nous avons commencé à ressentir beaucoup d’intérêt de la part de la vallée du Missouri et [Mid-American Conference] écoles. Même un Big Ten [Rutgers]. Il a eu un certain intérêt et avait des gars ici pour le regarder lancer et en savoir plus sur lui.

«Il y a quelques semaines, il a reçu sa première offre, du nord de l’Iowa dans la vallée du Missouri, et quand on prend un grignotage, d’autres écoles se lancent également. L’État du Dakota du Nord, le nord de l’Illinois sont dans. C’est exactement là où je m’attendais à ce qu’il soit à ce stade. Espérons que plus à venir.

McThenia a visité l’État de Ball, l’État de l’Iowa, le nord de l’Illinois, le nord de l’Iowa et l’ouest du Michigan. Il veut faire des visites dans l’État du Dakota du Nord, Cincinnati et Rutgers.

McThenia verra ses deux principales cibles revenir pour sa saison senior cet automne : Christian Bentancur et Rylan Dolter. Bentancur a capté 54 passes pour 1 058 verges et 11 touchés; Dolter a capté 42 passes pour 548 verges et quatre scores.

Bentancur vient de s’engager chez Clemson après un processus de recrutement mouvementé au cours duquel il a eu 38 offres DI. Il a offert quelques conseils à son coéquipier sur le recrutement.

“Il m’a juste dit de ne pas changer ma routine, de garder la tête basse et de faire la même chose que j’ai toujours fait”, a déclaré McThenia. « Si vous restez le même gars que vous étiez après avoir reçu votre première offre, d’autres afflueront et cela ne vous montera pas à la tête.

« C’est beaucoup, mais c’est cool et tout. Ça en vaut la peine.”

McThenia termine la saison de basket-ball, où lui et Bentancur mènent les Hurricanes avec 21,3 (Bentancur) et 18,2 (McThenia) points par match. McThenia se rapproche des 1 000 points en carrière. Il a 948 avant les séries éliminatoires.

Le printemps et l’été devraient être une période chargée pour McThenia, avec des entraîneurs venant voir Marian pour le voir lancer et des camps d’une journée dans les collèges, où il y a souvent de nombreuses autres écoles qui viennent évaluer.

“Je pense que peu importe le nombre d’offres qu’il a, il arrivera toujours sur la scène du camp car il y a des équipes qui – même s’il a des offres d’écoles MAC – s’il a l’opportunité d’obtenir un Power Five, c’est quelque chose qu’il devrait faire », a déclaré Kirwan. « Quoi qu’il en soit, je pense qu’il sortira et concourra cet été dans des camps et essaiera de se rendre à des endroits où il pense avoir eu un coup légitime.

« Sa libération rapide est la chose que vous voyez quand vous le voyez jouer. Une libération naturelle et rapide. C’est un lanceur de balles profondes. Quand tu as ça et une recrue de haut niveau comme receveur de passes [in Bentancur], ça rend les choses plutôt sympas pour l’entraîneur. Pour quelqu’un de sa taille, il se déplace assez bien avec le ballon, et chaque fois que vous pouvez le faire au niveau secondaire, cela crée de plus gros maux de tête tout autour.

McThenia a hâte que les entraîneurs viennent à Marian et le repèrent.

“J’ai beaucoup d’entraîneurs qui viennent me voir lancer à l’école”, a-t-il déclaré. « J’ai parlé à beaucoup d’entraîneurs. Ils aiment venir vous voir lancer en direct.

« J’ai travaillé dur toute ma vie pour ça. Mais je me suis dit que je ne voulais pas forcer. Si ça arrive, ça arrive. Gardez simplement la même éthique de travail et continuez à vous efforcer.