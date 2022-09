Marian Central QB Cale McThenia mène une explosion contre Johnsburg – Shaw Local

WOODSTOCK – Marian Central était contrariée et frustrée par sa défaite de la semaine 1 face à une solide équipe de la Wheaton Academy.

Les Hurricanes ont trouvé une certaine expiation vendredi soir.

Le quart-arrière Cale McThenia a lancé pour 427 verges et a participé aux huit touchés alors que Marian a dépassé Johnsburg, 54-38, lors de leur match hors conférence au George Harding Field.

McThenia a terminé avec 21 passes sur 31 et a lancé des passes marquantes à quatre receveurs alors que les Hurricanes (1-1) ont rebondi après leur défaite de 48-14 lors du premier match.

“Nous savions que nous devions revenir et gagner”, a déclaré McThenia. « Nous étions gênés. Nous sommes sortis et avons joué notre cœur.

Marian était si bonne, accumulant 631 verges au total, qu’elle menait 27-7 à la mi-temps malgré un retard de 3-0 dans la bataille du chiffre d’affaires. Les Hurricanes avaient 345 verges à la mi-temps.

Le receveur large Rylan Dolter a capté cinq passes pour 131 verges et deux touchés, tandis que Christian Bentancur a capté six passes pour 106 et a également marqué deux fois.

Rylan Dolter de Marian Central célèbre un touché vendredi contre Johnsburg. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

“Cela ressemblait vraiment à un match que nous devions gagner”, a déclaré l’entraîneur de Marian, Liam Kirwan, qui a remporté sa première victoire en tant qu’entraîneur universitaire. “Nous avons vraiment poussé la discipline cette semaine et nous nous sommes concentrés sur notre travail.”

Johnsburg a marqué le premier lorsque le quart-arrière AJ Bravieri a frappé le receveur large Jake Metze pour un score de 18 verges, qui a été mis en place lorsque la défense des Skyhawks a récupéré un échappé à l’intérieur des 40 de Marian.

La défensive de Marian a été dure le reste de la mi-temps, et l’attaque était presque imparable. Les Skyhawks ont éliminé McThenia deux fois, mais à part ça, les Hurricanes ont roulé.

Cela s’est poursuivi en seconde période alors que McThenia s’est connecté avec Bentancur, Christian Stavroplos et Tyson Jakubowicz pour des touchés. McThenia a déclaré que cela avait commencé avec la ligne offensive d’Anthony Destaphano, Justin Jakubowicz, Wyatt Pierce, Raymond Hughes et Ryder Schingoethe.

“Nous savions que nous pouvions le faire”, a déclaré McThenia. « Nous savions que ce serait difficile. C’était toute l’équipe. Nous avons fait tout un effort d’équipe, nous roulons tous et ça s’est vu.

McThenia a terminé avec 46 verges au sol, tandis que le porteur de ballon Jackson Jakubowicz a porté 14 fois pour 105 verges.

“Je suis vraiment fier de ce gamin”, a déclaré Kirwan à propos de McThenia. « Nous croyons vraiment en lui. Il y a un bel avenir pour lui.

Metze a capté 10 passes pour 122 et deux scores et a également couru pour une paire de touchés. Bravieri était 21 sur 49 pour 290 verges.

“(McThenia) est un quart-arrière coriace et ils ont aussi des receveurs”, a déclaré l’entraîneur des Skyhawks Sam Lesniak. «Il a fait du bon travail en prolongeant les jeux et en faisant des jeux en fuite. Nous avons montré des éclairs, mais nous devons être plus réguliers et nous ne pouvons pas nous lancer dans des départs hésitants.

Marian Central 54, Johnsburg 38

Johnsbourg 6 0 8 24 – 38

Centrale mariale 7 20 20 14 – 54

Premier quart

J–Metze 18 passe de Bravieri (coup de pied contré), 7h20.

MC–Dolter 46 passe de McThenia (coup de Yegge), 5:10.

Deuxième quartier

MC–Dolter 22 passe de McThenia (coup de Yegge), 11h50.

MC–Passe de Bentancur 46 de McThenia (coup manqué), 4:38.

MC–Course McThenia 2 (coup de pied Yegge), 0:45.

Troisième quart

MC–Course McThenia 25 (coup de pied Yegge), 10:08.

J–Metze 5 run (Metze run), 5h55.

MC–Stavropolos 54 passe de McThenia (coup manqué), 3h54.

MC–Bentancur 6 passe de McThenia (coup de Yegge), 1:41.

Quatrième trimestre

J–Metze 6 run (run Bravieri), 11h22.

MC–T. Jakubowicz 41 passe de McThenia (coup de Yegge), 7:51.

J–Metze 30 passe de Bravieri (piste Metze), 5h44.

J–Centnarowicz 3 run (passe Boal de Bravieri), 3h52.

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

PRÉCÉDENT–Johnsburg : Centnarowicz 12-39, Metze 5-14, LoPresti 4-9, Bravieri 6-moins 21. Totaux : 27-41. Marian Central : Ja. Jakubowicz 14-105, Lajb 12-63, McThenia 8-46. Totaux : 35-204.

QUI PASSE-Johnsburg : Bravieri 21-49-0-290. Marian Central : McThenia 21-31-2-427.

RÉCEPTION–Johnsburg : Metze 10-122, Centnarowicz 5-67, Boal 4-66, Olson 2-35. Marian Central : Bentancur 6-108, Dolter 5-131, Stavropolos 3-85, Lajb 3-45, T. Jakubowicz 2-49, Sievert 1-9.

YARDS TOTAL DE L’ÉQUIPE–Johnsburg 331, Marian Central 631.