Marian Central obtient sa première victoire et est prête à en obtenir davantage lors de la nouvelle conférence chrétienne de Chicagoland – Shaw Local

En 2016 et 2017, Marian Central se sentait bien quant à ses chances de participer aux séries éliminatoires de classe 5A si elle parvenait à remporter suffisamment de victoires pour se qualifier.

Ces équipes des Hurricanes ont réussi à traverser la difficile Conférence catholique de la banlieue Est à 5-4 et se sont qualifiées pour les quarts de finale les deux années.

Marian se retrouve dans une situation similaire cette saison dans la nouvelle Conférence chrétienne de Chicagoland. Bien que le CCC ne devrait pas être aussi exigeant à l’ESCC, deux défaites hors conférence pour commencer la saison contre Richmond-Burton et la Milwaukee Academy of Science ont réduit la marge d’erreur de Marian pour le reste du parcours.

Mais les Hurricanes ont remporté une victoire de 40-0 samedi à Bishop McNamara à Kankakee et ont de grands espoirs pour les séries éliminatoires, où ils ont le sentiment qu’ils pourraient être une force en classe 2A.

« Je veux dire, jouer d’abord contre une équipe difficile comme Richmond, puis partir à Milwaukee pour un long voyage en voiture et commencer 0-2 n’est pas nécessairement une bonne sensation », a déclaré l’entraîneur des Hurricanes, Liam Kirwan. « Mais vous savez, beaucoup d’équipes l’ont fait. Montini, à l’époque où j’étais étudiant (à Marian). Nazareth l’année dernière. La clé est qu’il n’y a qu’un seul match chaque semaine.

Le prolifique duo de receveurs de quart-arrière de Marian, Cale McThenia et Christian Bentancur, a vraiment réussi samedi. McThenia, qui se dirige vers le nord de l’Iowa, a complété 18 des 23 pour 335 verges et six touchés. Bentancur, qui jouera l’ailier rapproché à Clemson, a capté sept passes pour 206 verges et quatre scores.

Cela place McThenia à 1 138 verges par la passe et 13 touchés. Bentancur compte désormais deux matchs de 200 verges cette saison et a besoin de 40 attrapés pour atteindre 200 pour sa carrière. Le site Web de l’IHSA ne répertorie que 10 joueurs ayant atteint 200 réceptions en carrière.

Si les Hurricanes restent concentrés chaque semaine, Kirwan estime qu’ils peuvent obtenir suffisamment de victoires pour atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017.

« Il est difficile de ne pas regarder ce que font la Wheaton Academy et la Hope Academy, ou ce que font toutes ces autres équipes qui sont de très bonnes équipes, mais si nous négligeons quelqu’un, nous allons être battus », a déclaré Kirwan. « C’est juste du football. C’était décevant. Mais il s’agit de se concentrer sur ce que nous avons actuellement. Chicago Christian sera notre objectif cette semaine.

Joseph Vanderwiel de Prairie Ridge porte le ballon contre Crystal Lake South lors de la victoire 38-14 des Wolves lors de la deuxième semaine. (Grégory Shaver/Gregory Shaver)

Amour fraternel: Joey et Luke Vanderwiel étaient titulaires l’année dernière dans l’équipe de Prairie Ridge, finaliste de la classe 6A, mais cette année, ils sont sur le terrain ensemble.

Joey Vanderwiel a débuté comme secondeur la saison dernière, tandis que Luke Vanderwiel était l’un des porteurs de ballon des Wolves. Joey, un senior, est passé au poste de quart-arrière où il confie, lance ou lance des passes à son frère de deuxième année.

Lors de la victoire 50-12 de la Fox Valley Conference vendredi contre le Hampshire, Joey Vanderwiel s’est précipité 11 fois pour 75 verges et un touché et a complété 5 passes sur 8 pour 49 verges et un score. Luke Vanderwiel a couru 88 verges et deux touchés.

« Ils ont fait un sacré travail ce soir », a déclaré l’entraîneur des Wolves Chris Schremp. « Ce sont deux enfants formidables. Ils prennent vraiment le football à cœur et, quand on les fait démarrer, c’est vraiment amusant à regarder.

Quatre des cinq réussites de Joey Vanderwiel sont allées à son frère, dont un touché de 15 verges.

« C’est toujours amusant de jouer avec son frère là-bas », a déclaré Joey Vanderwiel. « C’est vraiment agréable, surtout lorsque notre attaque démarre. »

Des nouvelles prometteuses: Dundee-Crown a subi un coup dur pour son attaque lorsque le receveur Kali Freeman s’est blessé au bas du corps lors d’un match des équipes spéciales au deuxième quart de la défaite 55-19 FVC des Chargers contre Crystal Lake Central.

Freeman, qui donne également un botté de dégagement pour les Chargers, a tenté de courir après avoir reçu un mauvais snap, a été plaqué sur le jeu et s’est blessé. Il n’est pas revenu au jeu. Quelques minutes plus tôt, Freeman avait reçu une passe de Zach Randl pour un touché de 64 verges.

Freeman était avec des béquilles pour le reste du match, mais l’entraîneur des Chargers, Mike Steinhaus, a qualifié la nouvelle de positive samedi, car les radiographies n’ont montré aucun os cassé. Steinhaus espère que Freeman, qui réussit un touché à chaque match, ne manquera que deux matchs.

Peyton Seaburg de Cary-Grove a complété trois passes lors des trois premiers matchs des Trojans, toutes visant des touchés. (Gregory Shaver — [email protected]/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Efficacité de passage : Le quart-arrière de Cary-Grove, Peyton Seaburg, avait complété 3 passes sur 8 cette saison et les trois passes complétées ont abouti à des touchés. Lors de la victoire 42-19 du FVC contre McHenry vendredi, les deux réussites de Seaburg contre Jake Hornok et Andrew Prio ont toutes deux marqué des points.

Prio a touché le ballon trois fois lors de la mêlée et a marqué deux fois, sur une course de 8 verges et une réception de 27 verges. Il a également réalisé un retour de coup d’envoi de 63 verges pour commencer la seconde période. Cela a permis son touché quelques secondes plus tard.

Plus d’efficacité de dépassement : Huntley et Jacobs s’appuient tous deux davantage sur leurs jeux de course que sur leurs passes, mais ils ont tous deux bien lancé le ballon dans la première moitié de leur match de vendredi.

Le quart-arrière de Huntley Braylon Bower et le quart-arrière de Jacobs Daniel Curran ont combiné pour 14 réussites consécutives dans la première moitié d’un match FVC que Huntley a remporté 40-21. Curran a finalement réussi un échec en fin de mi-temps. Bower a terminé le match avec 11 passes sur 11 pour 136 verges et deux touchés.

L’entraîneur de Huntley, Mike Naymola, a apprécié ce qu’il a vu des Red Raiders attaquer dans les airs.

« Crédit aux receveurs d’avoir réalisé des jeux », a déclaré Naymola. «Ils nous ont maintenus dans des situations gérables. Nous devons profiter des avantages lorsque nous avons l’occasion de tirer. Nous l’avons fait aujourd’hui. Il y a eu des moments l’année dernière où nous ne l’avons pas fait.

Égalité à trois : Cary-Grove, Huntley et Prairie Ridge sont à égalité 3-0 au sommet du FVC au tiers de la saison. Huntley joue à Prairie Ridge cette semaine, puis Prairie Ridge joue à Cary-Grove lors de la semaine 5. Huntley est à CG lors de la semaine 7.

Huntley et Prairie Ridge étaient à égalité pour le titre FVC la saison dernière avec Jacobs.

« Ils jouent toujours dur et physiquement », a déclaré Naymola. « Nous avons beaucoup entendu parler de leur défense et de sa qualité. Nous serons prêts à relever le défi et je suis sûr qu’ils seront prêts pour nous.

• Steve Soucie et Thom Gippert ont contribué à ce rapport.