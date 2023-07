Marian Central espère que l’amélioration de la défense mènera aux séries éliminatoires de classe 2A – Shaw Local

WOODSTOCK – Marian Central a rarement eu du mal à gagner des verges et à produire des points la saison dernière.

Mais arrêter leurs adversaires était une toute autre histoire pour les Hurricanes.

Alors que Marian a obtenu une moyenne respectable de 29,7 points par match offensivement, elle en a accordé 44,7 par match en défense. Le nombre a grimpé à 53,4 points par match lors des six défaites des Hurricanes. Cinq fois, ils ont cédé au moins 52 points.

Une partie de cela était liée au calendrier indépendant difficile de Marian. Les Hurricanes ont perdu contre la championne d’État de classe 1A Lena-Winslow, contre l’équipe éliminatoire de deuxième tour 3A Mount Carmel, contre la vice-championne d’État 5A Providence et contre la demi-finaliste 7A St. Rita.

« Nous avons beaucoup lutté », a déclaré le secondeur extérieur des Hurricanes Nate Sarfo. « Tout d’abord, nous devons réduire nos couvertures, nous avons eu beaucoup de couvertures cassées l’année dernière. Nous devons nous améliorer dans le jeu de course. Nous devons nous améliorer à l’intérieur et connaître nos responsabilités d’écart et exécuter.

[ Read more: Marian Central’s Nate Sarfo makes himself known with hard work, on and off the field ]

Le secondeur central Sean Truckenbrod a partagé des sentiments similaires.

« Tout commence par le jeu de course », a déclaré Truckenbrod. « Si nous pouvons nous concentrer là-dessus, cela soulagera un peu nos arrières défensifs. Connaissant notre adversaire de la semaine 1, ça commence là.

Certes, le 25 août lors du match d’ouverture contre l’attaque lourde de Richmond-Burton, la défensive de Marian sera mise à l’épreuve.

Nous arrivons plus expérimentés. Notre attaque peut nous faire gagner la plupart des matchs. Si nous pouvons garder chaque match sous les 25 ans, je suis convaincu que nous pouvons gagner n’importe quel match. — Nate Sarfo, secondeur de Marian Central

Avec le quart-arrière Cale McThenia lançant des balles à Christian Bentancur, Rylan Dolter et d’autres, les Hurricanes devraient accumuler beaucoup de points. Pour que les Hurricanes fassent les séries éliminatoires de classe 2A de leur nouvelle conférence chrétienne de Chicagoland, ils auront besoin de la défense pour offrir beaucoup plus de résistance.

L’entraîneur des Hurricanes Liam Kirwan, un ancien assistant de Loyola à sa deuxième saison, espère que la familiarité avec la défense aidera.

« Entraîneur [John] Holecek m’a appris cette défense, et [the Hurricanes] ne comprenait pas toutes les vérifications et tout ça », a déclaré Kirwan. « C’était, ‘C’est l’appel, nous allons exécuter l’appel.’ Je veux m’adapter à ce que fait l’offense. Le niveau de QI du football a explosé.

« Quand vous avez trois secondeurs sur quatre qui reviennent, deux arrières défensifs et un joueur de ligne D, vous avez des gars qui le comprennent un peu mieux. »

Christian Bentancur (à gauche) de Marian Central bloque son coéquipier Nate Sarfo lors de l’entraînement de football d’été le 26 juin à Woodstock. (Gregory Shaver — [email protected]/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Sarfo, Truckenbrod et Bentancur reviennent au poste de secondeur, avec Justin Jackubowicz et Reese Eckstein, qui ont partagé le temps sur la ligne défensive, revenant également. Les arrières défensifs Jake Sievert et Tyson Jackubowicz sont également de retour pour la défense.

« Nous avons fait beaucoup d’améliorations », a déclaré Sarfo. «Nous avons beaucoup d’expérience dans le retour des secondeurs, moi et Sean et Christian. Nous arrivons plus expérimentés. Notre attaque peut nous faire gagner la plupart des matchs. Si nous pouvons garder chaque match sous les 25 ans, je suis convaincu que nous pouvons gagner n’importe quel match.

Truckenbrod pense que Marian a beaucoup de bons joueurs dans toute sa défense.

« Nous avons beaucoup de seniors qui reviennent », a-t-il déclaré. « C’est une grande chose. Nous avons beaucoup de leadership cet été. Je sais tout au long de la saison qui se poursuivra. Ce sera important pour nous.

Kirwan voit aussi une équipe qui est physiquement meilleure.

« Quand vous regardez nos chiffres de force et de conditionnement maintenant, notre équipe souffle celui-là hors de l’eau », a déclaré Kirwan. «Ce groupe a eu plus d’un an maintenant, et vous pouvez faire la différence. Le comprendre, et maintenant en avoir la force. Maintenant, il se concentre sur la technique, et je pense vraiment qu’ils peuvent le faire parce qu’ils l’ont compris [mentally].

« C’est l’essentiel [assistant] entraîneur [Darren] Fortin et moi sommes passionnés par le fait que les gars voient les formations et comprennent les choses. Jackson Jackubowicz contre DePaul Prep [a 34-20 Marian win] a dit: « Coach, ils ont fait exactement ce que vous avez dit qu’ils allaient faire. » J’ai dit : ‘Oui, c’est à ça que servent ces rapports.’ ”