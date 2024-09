Mariah May évoque les problèmes avec sa mère

– Lors d’une récente interview avec Combat avec Brandon WalkerLa championne du monde féminine de l’AEW, Mariah May, a discuté de ses problèmes avec sa propre mère, qui était assise au premier rang lors de l’AEW All In : London au stade de Wembley. Vous trouverez ci-dessous quelques points saillants (via WrestlingInc.com):

Mariah May sur sa mère : « J’ai un vrai problème avec ces figures maternelles dans ma vie. Il ne viendra pas à tous mes matchs. Elle vit à Londres, elle sera peut-être invitée à Forbidden Door, peut-être, à la rigueur, si elle reste assise et se tait. »

À propos de sa propre mère qui lui crie d’arrêter : « Elle se levait et me disait d’arrêter. Quelle mère leur dit d’arrêter ? J’essayais de devenir championne du monde, j’ai quitté la maison à 20 ans pour poursuivre mon rêve de devenir lutteuse, j’ai déménagé deux fois dans d’autres pays parce que c’était tout ce que je voulais, et elle me disait d’arrêter. Elle disait que j’allais trop loin. »

Mariah May participera demain à un match à élimination directe lors de l’édition d’AEW Dynamite contre Queen Aminata. Le show aura lieu à la Rupp Arena de Lexington, Kentucky. Il sera diffusé en direct sur TBS à partir de 20h00 EST.