Mariah, la scientifique, dit que le jeune voyou est de bonne humeur

Mariah The Scientist a fait le point sur son amant incarné, Young Thug, révélant qu’il est de bonne humeur et qu’il joue quotidiennement à Candy Crush.

Le rappeur d’Atlanta Young Thug se prépare à passer encore une fois les fêtes derrière les barreaux. Son affaire YSL Rico a commencé au début de la nouvelle année, mais a eu du mal à passer les sélections du jury. De plus, l’affaire a connu de nombreux retards dus à des scénarios hors du commun de la part des jurés et des avocats. Même à travers tout cela, Mariah The Scientist est restée à terre et à côté de son homme.

Selon TMZMariah a révélé qu’il était de bonne humeur même avec son avenir dans les limbes et qu’il disposait d’un iPad pour passer le temps.

« Il a un iPad et il joue à Candy Crush », a-t-elle déclaré. TMZ. « Il joue à Candy Crush tous les putains de jours. »

De plus, Mariah redouble d’amour pour Thug, même si les gens pensent qu’elle devrait le laisser dans la poussière. Beaucoup pensent que Thugger a peu de chances de gagner sa cause, mais nous avons déjà vu des victoires juridiques plus surprenantes.

« Ils le font probablement [think the couple should break up]mais je m’en fous », a-t-elle dit TMZ. «Je l’aime et je ne ferai pas ça. Etaient bon. »

L’affaire YSL Rico serait probablement l’affaire la plus longue de l’histoire du comté de Fulton et, jusqu’à présent, elle est à la hauteur de cette prédiction. Thug est l’un des sept personnes restantes dans l’affaire, d’autres ayant été séparés du procès. Plus tôt les jurés seront assis, plus tôt l’affaire pourra commencer et se diriger vers une conclusion.

En attendant, au moins Thug a un iPad pour lui tenir compagnie.