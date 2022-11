Mariah Carey’s Macy’s Thanksgiving Day Parade Christmas Performance – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Alors que Thanksgiving touche à sa fin, vous savez ce que cela signifie : NOËL ! Mariah Carey a officiellement lancé les célébrations de Noël avec une représentation de « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi » lors de la parade du jour de Thanksgiving de Macy.

Mariah était fabuleuse dans une robe en tulle rouge. La gagnante d’un Grammy s’est assurée que tout le monde sache qu’elle est la reine de Noël en portant un diadème étincelant. Elle a également tenu un parapluie au-dessus de sa tête pendant sa performance. Je dois protéger la couronne ! Mariah a été rejointe par ses jumeaux de 11 ans marocain et Monroe.

Lorsque la performance passionnante des fêtes a été annoncée, Mariah a révélé qu’elle était aux anges à ce sujet. « Mon rêve d’enfant prend vie ! Je vais ouvrir pour le seul et unique, le PÈRE NOËL”, a-t-elle écrit sur Instagram. Faire jouer Mariah était vraiment le seulement façon de lancer la saison de Noël.

Mariah fait de ce Noël un moment mémorable. Le 1er novembre, Mariah a sorti un livre de Noël intitulé La princesse de Noël. Elle montera également sur scène à New York et à Toronto pour quatre concerts sur le thème de Noël en décembre.

Juste après Halloween, Mariah passe en mode vacances. “Quand je ne suis pas sur scène et que je suis en mode vacances, il y a des règles que j’établis”, a déclaré Mariah États-Unis aujourd’hui. “Je me fiche de qui c’est – les enfants, si j’ai des invités, peu importe – personne n’est autorisé à jouer ou à regarder autre chose qu’une chose liée à Noël. Si je me réveille au milieu de la nuit et que j’entre dans le salon, et que la musique ne joue pas et que les lumières ne sont pas allumées, je ne peux tout simplement pas le supporter.

Tout le monde sait que Mariah règne sur la saison de Noël — même Dolly Parton! Lorsqu’on a demandé à l’icône de la musique country d’être la reine de Noël, Dolly a dit De meilleures maisons et jardins, “Je ne vais pas rivaliser avec Mariah. Je l’aime. Tu penses à Noël, tu penses à Mariah. Je suis heureux d’être deuxième après elle. C’est réglé !