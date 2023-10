Crédit image : Omar Vega pour Carbone Beach

Quelle douce et douce fantaisie ! Mariah Carey a surpris les fêtards de Carbone Beach Qatar sur l’île d’Al Maha avec une performance spéciale. Pour célébrer la toute première Qatar Race Week, le quintuple lauréat d’un Grammy a hypnotisé les invités avec un spectacle électrisant le 6 octobre.

Mariah a chanté des classiques comme « Fantasy », « Obsessed », « Always Be My Baby » et bien plus encore. Après la représentation de cinquante minutes, l’artiste légendaire a clôturé la soirée avec un rappel de « Hero ».

La foule exclusive comprenait des invités comme Jamie Ruben, Dan Ioeb et Todd Boehly, Mikey, Danielet Sam Chétrit, Steve Witkoff, Steve Stouteainsi que les co-fondateurs de Major Food Group, Jeff Zalaznick et Mario Carboneet vice-président de Qatar Tourism, Saad Al-Kharji.

Avant l’incroyable spectacle de Mariah, les invités ont eu droit à une heure de bienvenue luxueuse avec un bar à caviar autonome, des hors-d’œuvre de Mario Carbone et une tour de canapés. Au dîner, les invités ont savouré un repas inoubliable composé de quatre plats. Tout en savourant la cuisine italienne classique, les invités ont pu profiter de la sérénade des acteurs londoniens Maillot Garçons.

Comme le savent les amoureux de Carbone, le grand Frankie Valli, qui a inspiré Maillot Garçonsest un incontournable de toutes les playlists du restaurant.