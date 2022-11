Mariah Carey, surnommée la reine de Noël par les fans, annonce officiellement que Noël est arrivé

La chanteuse Mariah Carey, surnommée la reine de Noël par ses fans, a annoncé le début des fêtes de fin d’année 2022 avec une vidéo festive.

Dans la vidéo, qu’elle a partagée sur son Instagram et Twitter et sous-titrée “Il est temps”, la diva de la pop est vue pour la première fois habillée en sorcière dans une combinaison une pièce en vinyle et faisant du vélo d’exercice.

Son personnage de sorcière caquetant se transforme alors en une Carey très festive, enfilant un costume de Père Noël une pièce sur un renne sur fond de pays des merveilles hivernales.

Carey officialise ensuite la saison des fêtes en incluant le hashtag “#MariahSZN” sur son message.

L’interprète de “Hero” détient le record de la chanson de Noël la plus vendue de tous les temps avec son hit des Fêtes de 1994 “All I Want for Christmas Is You”.

En 2019, le jingle bien-aimé a atteint la première place du Billboard Hot 100 pour son 25e anniversaire. En 2021, la chanson des Fêtes a également atteint la première place de la rétrospective Billboard’s Greatest of All Time Holiday 100 Songs.

En mars dernier, Carey a déposé une demande de marque déposée pour le terme “Reine de Noël”. Selon la demande déposée auprès de l’Office américain des marques, le terme couvrirait une large gamme d’articles comme les lotions, les parfums, les bijoux, les tasses, les vêtements, la nourriture, les ornements et la musique.

À l’époque, la chanteuse Darlene Love avait exprimé son objection dans un post sur Facebook.

“David Letterman m’a officiellement déclarée reine de Noël il y a 29 ans, un an avant qu’elle ne sorte “Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi” et à 81 ans, je ne change rien”, avait-elle écrit à l’époque. “Je suis dans le métier depuis 52 ans, je l’ai bien mérité et je peux toujours frapper ces notes ! Si Mariah a un problème, appelle David ou mon avocat !!”

Love a chanté “Christmas (Baby Please Come Home)” chaque année de 1986 à 2014 dans l’émission de Letterman.