Mariah Carey se plaint en plaisantant d’avoir été « torturée » par un éclairage « hideux »

« Éteignez les lumières ! Allumez-les [off]. Je ne veux plus les voir… L’éclairage au plafond, ça me rend malade », a déclaré la diva de la pop aux animateurs du podcast Las Culturistas, Bowen Yang et Matt Rogers.

Mariah Carey elle aime peut-être ses lumières de Noël, mais elle, vraiment, vraiment n’aime pas l’éclairage zénithal dans les espaces publics.

Dans un extrait de l’épisode de mercredi d’iHeartRadio Les Culturistes podcast, hébergé par Bowen Yang et Matt Rogersla diva de la pop a lancé un discours hilarant sur sa haine pour l’éclairage zénithal, le qualifiant de « hideux » et plaisantant en disant que cela la rendait « malade ».

Carey, 54 ans, a participé au segment du podcast, « I Don’t Think So Honey », dans lequel l’invité, Yang ou Rogers, dira pendant une minute sur quelque chose qu’ils n’aiment pas et pourquoi.



« Je ne pense pas, chérie. Écoute, je ne peux pas avec l’éclairage zénithal », commença-t-elle. « Pourquoi nous font-ils ça ? Pourquoi ? Et je ne devrais même pas dire nous, parce que ce n’est pas nous, c’est moi. »

« Je suis celui [who] « Je suis le plus torturé par l’éclairage hideux de chaque ascenseur, porte d’entrée, salle de sport – ce n’est pas que je vais à la salle de sport – mais je dis juste », a-t-elle poursuivi. « C’est un éclairage hideux! »

Yang est alors intervenu en s’exclamant : « Le soleil !

« Le soleil, c’est bien s’il est au coucher du soleil, et ensuite je sortirai avec plaisir et mettrai un petit chapeau ou autre et ce sera joli parce que la lumière du soleil caresse[es] ta peau », a déclaré Carey, ajoutant: « Mais c’est mauvais pour toi, alors tu dois faire attention à ça. »

« Mais l’éclairage zénithal, je ne pense pas, chérie », a-t-elle poursuivi. « S’il vous plaît, arrêtez ça ! Partout où je vais, éteignez les lumières ! Allumez-les [off]. Je ne veux plus les voir. »

« Plus rien, chérie », a accepté Yang, ce à quoi Carey a répondu: « Plus rien, bébé ».

Rogers a ensuite dit à Carey qu’il lui restait du temps pour dire une dernière chose à propos de l’éclairage zénithal.

« Encore une chose sur l’éclairage zénithal, ça me rend malade », a conclu Carey, ce à quoi Yang et Rogers ont ensuite éclaté de rire.

Les fans et les célébrités ont consulté la section commentaires du clip, qui a été publié sur Instagram et TikTok, pour réagir au discours épique de Carey.

« C’est la meilleure chose qui soit jamais arrivée », a écrit Jojo.

« Définition emblématique », a ajouté Allison Brie, tandis que Leslie Grossman a commenté : « Tout d’abord, je n’ai jamais été lié à quoi que ce soit d’autre de toute ma vie, et deuxièmement, OMG MARIAH‼️‼️‼️ »

Cela a fait ma vie », a déclaré Melissa Gorga.