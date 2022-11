Mariah Carey Rocks Little Black avec BF Bryan Tanaka à New York: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Janet Mayer / SplashNews.com

Trois jours après avoir officiellement confirmé qu’il est Mariah Carey saison, la chanteuse « Hero », âgée de 52 ans, a porté une petite robe noire à New York le 4 novembre. Tout en tenant la main de son petit ami, Bryan Tanaka, 39 ans, Mimi a souri d’une oreille à l’autre alors qu’elle était plus belle que jamais dans la robe de cocktail. La diva de la pop a associé l’ensemble à un trench-coat en cuir noir, des talons à plateforme à bout ouvert, une ceinture noire et des lunettes de soleil surdimensionnées. Bien sûr, Mariah n’a pas oublié d’accessoiriser, puisqu’elle s’est assurée de compléter le look avec une paire de boucles d’oreilles pendantes. Ses longues tresses blondes étaient également coiffées de vagues de plage lâches et chics et séparées au milieu.

Alors que la star se pavanait dans sa tenue monochrome, Bryan a opté pour un look beaucoup plus décontracté. L’homme de 39 ans semblait être un petit ami dévoué et un fan de Mariah lui-même, car il portait un t-shirt blanc avec la chanteuse dessus. De plus, il portait une veste militaire noire avec des manches en cuir, un jean déchiré noir et des baskets Air Jordan alors qu’il accompagnait sa dame dans la Grosse Pomme vendredi.

La sortie à New York survient trois jours seulement après que Mariah est allée sur Instagram pour partager une adorable vidéo pour déclarer que c’est officiellement la saison des vacances de Mariah. Sa vidéo d’Halloween à Noël montre la gagnante d’un Grammy portant un costume de sorcière et faisant du vélo tout en faisant un rire de sorcière. La vidéo passe ensuite rapidement à Mimi portant une tenue sexy de Père Noël et chantant “il est temps”, faisant allusion à la période de l’année où sa chanson “All I Want For Christmas Is You” peut être entendue presque partout. “C’EST TIIIIIIIIME !!!!!!!! #MariahSZN », a-t-elle légendé le message.

Mariah et Bryan ont également été vus main dans la main à New York la semaine dernière, alors qu’ils assistaient au Enola Holmes 2 première le 28 octobre. Au cours de cette sortie, Mimi a encore une fois été stupéfaite dans une robe de cocktail noire, mais cette fois, elle a associé la tenue à des collants transparents. Elle a complété son look avec des talons noirs à plateforme, une ceinture en cuir et des lunettes de soleil noires surdimensionnées. Bryan s’est assuré de donner un coup de main à Mariah pendant qu’elle descendait les marches du bâtiment ce soir-là.

La popstar emblématique et son beau se fréquentent depuis 2016, après sa séparation d’avec le milliardaire australien James Packer. Bryan et la beauté blonde se sont rencontrés alors qu’il travaillait comme danseur suppléant dans son émission, et bientôt des étincelles ont volé. Il publie occasionnellement des photos de Mariah sur son Instagram, notamment le jour de la Saint-Valentin cette année. Mariah était auparavant mariée au chanteur et animateur de télévision Nick Canon42 ans, de 2008 jusqu’à leur divorce en 2016. Le célèbre artiste et Nick ont ​​accueilli des jumeaux lors de leur mariage en 2011. Leurs adorables enfants incluent marocain et Monroe11.